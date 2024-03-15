Akşener’den emekli seçmene tavsiye: Çözülmezse ceza kesin

Haberin Devamı

Vatandaşların Akşener’e en çok ileterek yardım istediği konular hayat pahalılığı ve emekli maaşları oldu. En çok esnaf ziyaret eden ve en çok emeklilerin sesini dile getiren lider olduğunu söyleyen Akşener “Seçime kadar konuşup emeklilerin sorunu çözülsün istiyorum. Çözülmezse ceza kesin” tavsiyesinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKNA EDEMEDİ

Girdiği bir dükkanda esnaftan da oy isteyen Akşener, “Adaylarımızı destekleyin” diye konuştu. “Benim de bir tercihim var” diyen esnaf “İlçede oy veririm ama Buğra Başkanım kusura bakmayın” diyerek büyükşehirde oy veremeyeceğini söyledi.