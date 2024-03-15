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Akşener’den emekli seçmene tavsiye: Çözülmezse ceza kesin

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#İYİ Parti#Meral Akşener#İBB
Akşener’den emekli seçmene tavsiye: Çözülmezse ceza kesin
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu ile İstanbul’da Avcılar ve Küçükçekmece’de esnafı ziyaret etti.

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Vatandaşların Akşener’e en çok ileterek yardım istediği konular hayat pahalılığı ve emekli maaşları oldu. En çok esnaf ziyaret eden ve en çok emeklilerin sesini dile getiren lider olduğunu söyleyen Akşener “Seçime kadar konuşup emeklilerin sorunu çözülsün istiyorum. Çözülmezse ceza kesin” tavsiyesinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKNA EDEMEDİ 

Girdiği bir dükkanda esnaftan da oy isteyen Akşener, “Adaylarımızı destekleyin” diye konuştu. “Benim de bir tercihim var” diyen esnaf “İlçede oy veririm ama Buğra Başkanım kusura bakmayın” diyerek büyükşehirde oy veremeyeceğini söyledi.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#İBB

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