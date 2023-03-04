Akşener son dakika masadan kalktı

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Ankara’da önceki gün 6’lı Masa buluşmasının ardından baş döndürücü gelişmeler yaşanırken, gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dünkü Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısındaydı. Akşener, toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı: “Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti’ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek; kişisel ikbal hesapları için üretilmiş, devşirme bir siyasetin, hınk deyicisi olmayacaktır.



İSİM ÖNERDİK REDDETTİLER



Ve dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Bu doğrultuda 5 siyasi parti, tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkânlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz; milletimizin, yoğun bir teveccüh gösterdiğine, hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan’a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’ydu. Ancak maalesef ve bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, Masa’nın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi.



ŞAHSİ HIRSLAR TERCİH EDİLDİ



Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibariyle, 6’lı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış; tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Dolayısıyla biz ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olmayacağız.”

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A ÇAĞRI YAPTI

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Akşener “Tüm dayatmaları yıkacak ve milletimizin sesini tüm Türkiye’ye duyuracağız” diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki isme işaret etti: “İşte bu yüzden sizlerin aracılığıyla Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor.



ATEŞTEN GÖMLEK



Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de milletimiz; istiklalini, yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife sadece bir dayatmayı değil, topyekûn bir dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Sadece bir kişiyi değil kendini milletten büyük gören, çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir.”

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İKİ BAŞKANDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık çağrısı yaptığı İBB Başkanı İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, aynı saatte Twitter’dan açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu’na desteklerini bildirdi. İmamoğlu “İttifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur” dedi. Yavaş ise, “Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir” paylaşımı yaptı. Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gibi CHP'nin büyükşehir belediye başkanları da Kılıçdaroğlu'na destek mesajı attı. (ANKARA)

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KRİZ GECE BAŞLADI

İYİ Parti’de önceki gece sabaha yakın saatlere kadar süren toplantının ardından Başkanlık Divanı Üyesi Ümit Dikbayır’ın “Millet beşten büyüktür”, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün “Apoletlerini sök dedik sana” şeklindeki sosyal medya paylaşımları dikkat çekerken, Dikbayır’ın daha sonra Akşener’in uyarısı ile tweet’ini kaldırdığı öğrenildi. Liderler toplantının ardından parti merkezlerine geçip kurmaylarıyla bir araya gelirken, en büyük hareketlilik de İYİ Parti Genel Merkezi’nde yaşandı. Partiye gelişinde kalabalık bir partili grubu tarafından, “Milletin umudu Meral Akşener” sloganlarıyla karşılanan Akşener, Başkanlık Divanı’nı olağanüstü topladı. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti yöneticileri itirazlarını şöyle dillendirdi:



BORCUMUZU ÖDEDİK



“Biz partili cumhurbaşkanlığından kurtulmak istiyoruz, Kemal Bey ile ikinci bir partili cumhurbaşkanı olacak. İkinci bir Tayyip Erdoğan istemiyoruz. Kemal Bey’in diğer dört parti lideri ile görüşmesi farklı, Genel Başkanımız ile görüşmesi farklı. Kendimizi aldatılmış hissediyoruz. Sürekli bize verdikleri milletvekilleri öne sürülüyor, biz bu vefa borcumuzu ödedik. Bizim tabanımızın yüzde 50’si Kemal Bey'e oy vermez.”

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KILIÇDAROĞLU: MERAK ETMEYİN TAŞLAR YERİNE OTURACAK

Akşener’in, ağır suçlamalar yönelterek 6’lı masadan kalkışı siyasette deprem etkisi yaratırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yoğun bir görüşme trafiği vardı. Kılıçdaroğlu dün partilerine yönelik polis müdahalesi nedeniyle Sol Parti’ye geçmiş olsun ziyareti yaptı, ardından TİP yöneticileriyle bir araya geldi. Sol Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini açıkladı.



Kılıçdaroğlu, Akşener’in açıklamasını da makam odasında kurmaylarıyla izledi. MYK üyelerini olağanüstü toplantıya çağıran Kılıçdaroğlu, Meclis’ten ayrılırken “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde Twitter’dan “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla...” notuyla video paylaştı. "Erdoğan gitsin ama ‘Erdoğanizm’ gelsin bu da olmaz" diyen Kılıçdaroğlu özetle şöyle devam etti:

“Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var, sorumlu davranacağız. Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim." Öte yandan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının bugün ortak açıklama ile Kılıçdaroğlu’na destek vereceği öğrenildi.

BEŞ LİDER BUGÜN BULUŞUYOR

Akşener’in çıkışının ardından Millet İttifakı’nın 5 lideri bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplanacak. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan “28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal "Çalışmalarımıza devam edeceğiz" derken DEVA Partisi “Nezaketi ve hakikati yansıtmayan, sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır” diye Akşener'e tepki gösterdi.

İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU: NASIL CEVAPLAYACAKSINIZ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Yavaş ve İmamoğlu teklifinin 6'lı Masa'da kabul edilmemesiyle ilgili soruya "Bunu kabul etmiyorsanız, milletinize nasıl cevaplayacaksınız? Meral Akşener’in, İYİ Parti’nin masaya teklifini siz ne diye savuşturacaksınız, onu dinleyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik olumsuz açıklamalarının ardından görevinden ayrılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı'na geri döndü. (Oğuzhan SARI / DHA)