Akşener: Rize’nin geliniyim, bana zarar gelmez

Akşener dün partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta, Rize’nin İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ettik. Ziyaretlerimizi yaparken, İkizdere ve Çayeli’nde, AK Parti teşkilatlarının, sağdan soldan topladıkları küçük gruplar üzerinden, bazı provokasyon girişimleri oldu. Ama ne Rizeli kardeşlerim, ne de Rizeli dava arkadaşlarım, bu girişime prim vermediler. Bazen bu tür siyasi işler olur. Ama bunu yaparken Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini asla kabul etmem. Kimse heveslenmesin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize’nin geliniyim, hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez. Dün de, küçük ortak çıkmış, neymiş efendim Rize’ye gitmem provokasyonmuş. Esnaf gezmeyecekmişim. Sayın Bahçeli, ben gezmezsem, kim gezecek muhterem?”

PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ

Akşener’in dün açıkladığı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine göre de Türkiye Cumhuriyeti, başbakan ve bakanlar kurulu tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanı’nın, hiçbir partiyle bağlantısı olmayacak. Yasama gücü, yeniden TBMM’ye devredilecek. Cumhurbaşkanı, yalnızca bir dönem görev yapabilecek, görev süresi 6 yıl olacak. Seçim barajı yüzde 5’e indirilecek. YSK’nın, seçime ilişkin kararlarına karşı AYM’ye başvurulabilecek.

ERDOĞAN’I YANITLADI

Akşener, Erdoğan’ın sözlerini sosyal medyadan, “İşte biz tam da bu nedenle, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz” diye yanıtladı. Akşener, ikinci mesajında da “Sayın Erdoğan ve arkadaşları zor günler geçiriyor. Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmalarına asla izin vermem. Merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez” dedi.

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