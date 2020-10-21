Akşener: İspat imkanı sunuyor

İkinci Olağan Kurultay’daki “Oy verilmeyecekler” listesinde adı olan muhalif milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ iddialarıyla tartışma yarattı. Meclis açıldığından bu yana partinin grup toplantılarına katılmayan Özdağ, önceki akşam CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Özdağ, Akşener’in de haberdar olduğunu öne sürdü.

KAVUNCU: PABUÇ BIRAKMAM





FETÖ iddialarının damga vurduğu yayına katılan ve Özdağ’ın suçlamalarını reddeden Kavuncu, “Bugün hukuk katliamı yapıldı, linç girişiminde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Partimiz de tüm adımları atacaktır. İnsanların haysiyetiyle şerefiyle oynamak bu kadar kolay mı? Bu kadar ucuz mu insan hayatını karalamak? Kimseye papuç bırakacak değilim” dedi.

ÖZDAĞ’A İHRAÇ TALEBİ

Özdağ’ın açıklamalarının ardından danışmanı Hüseyin Evren Kavas, istifa ettiğini açıkladı. Tartışmaların ardından İYİ Parti İstanbul Teşkilatı, Özdağ hakkında genel merkeze dilekçe yolladı. 39 ilçe başkanının imzasını taşıyan dilekçede özetle, “Özdağ’ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun itibar suikastine uğramasının engellenmesi için, adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz” denildi.

TURAN’DAN TWEET

İYİ Parti’nin içindeki tartışma ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ilginç bir mesaj paylaştı. Twitter hesabından paylaştığı mesajında Turan, “İYİ Parti’de kim FETÖ’cü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce; ‘İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak’ demiştik. Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’İN YANITI

Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısının ardından sorular üzerine şöyle dedi:

“Partimizde, yönetimde, milletvekilliği görevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğuna ve partimize zenginlik kattığına inanıyorum. Demokrasiyi içselleştirme konusunda direnmeye devam edeceğim.

Sayın Buğra Kavuncu, Sayın Ümit Özdağ’ın sözlerini, iddialarını, sizin tabirinizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkân sunuyor. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Onu hep beraber göreceğiz. Fakat benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan’ın ne konuştuğu önemli...

HDP’YLE YAKINLAŞMA

Sayın Turan’ın büyük bir iştiyakla büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri benim için çok manidar oldu. Birden kendimi 1997’lerde, 1998’lerde hissettim. Şimdi Sayın Turan’ın yazdıkları, attığı tweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk.

(Özdağ’ın partinin HDP ile yakınlaştığı iddiaları) O çok büyük bir yalandır. Yalancıdır bunu söyleyen.”

DİSİPLİN KARARI ÇIKMADI

Akşener, dün akşam Başkanlık Divanı’nı topladı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Özdağ’ın disipline sevk edilip edilmemesine yönelik net bir karar alınmadı. Akşener, Özdağ ve Kavuncu arasında hukuki sürecin başladığını ve gelişmeleri takip edeceklerini söyledi. Toplantıda Özdağ’ın disipline sevki konusunda hızlı ve acil bir adım atılmaması yönünde görüşler de belirtildi.

İHRAÇ OLUR MU?

Özdağ için ihraç taleplerine karşılık, nasıl bir yol izleneceği henüz belirsizliğini koruyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tüzüğün disiplin hükümlerini düzenleyen 76. maddesinin işletilmesi bekleniyor.