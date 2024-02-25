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Akşener hem iktidara hem CHP’ye yüklendi: Aynı sofrada oturmuşlar

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#İYİ Parti#Meral Akşener#CHP
Akşener hem iktidara hem CHP’ye yüklendi: Aynı sofrada oturmuşlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

Seçim beyannamesini açıklayan Akşener, “Adına ittifak dedikleri milletsiz bir siyaset düzlemi ülkemizi adeta esir aldı. İktidarla ana muhalefet aynı sofrada oturmuş; milletin hakkını, memleketin istikbalini, Türkiye’nin yıllarını afiyetle yemenin peşindeler” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Kongre Merkezi’nde belediye başkan adaylarını tanıtıp, seçim beyannamesini açıkladı. Akşener, önceden hazırlanan bir antla adaylardan, “vazifeyi daima menfaatten üstün görecekleri ve milletin hakkını koruyacaklarına” dair toplu söz aldı. Akşener, özetle şunları söyledi: “Türk siyaseti maalesef bugün birbirinin zıddı gözükenlerin aslında birbirinin aynadaki sureti olduğu bir büyük riyakârlığın girdabında savrulup gidiyor. Adına ittifak dedikleri milletsiz bir siyaset düzlemi ülkemizi adeta esir aldı.

MÖNÜDE MİLLET VAR

Yani bu ucube sistem gün geçtikçe siyaseti de ucubeleştirdi. Siyaset de milletin iradesine pranga vurmaya başladı. İktidarla ana muhalefet aynı sofrada oturmuş; milletin hakkını, memleketin istikbalini, Türkiye’nin yıllarını afiyetle yemenin peşindeler. Mönüde milletimizin olduğu şer sofralarına da hayır diyoruz, o sofranın haram lokmalarına da hayır diyoruz. İttifak düzenine de dayatma siyasetine de mecburiyet siyasetine de hayır diyoruz. Biz milletimize hür ve müstakil bir siyaset vaat ediyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan çok ama çok memnunuz, rahatsız etmeye aynen devam edeceğiz. Siyasetin ana muhalefet yapımı bir korku filmi olmasına da iktidarla ana muhalefetin ortak yapımı, uzadıkça uzayan bir orta oyunu olmasına da müsaade etmeyeceğiz.

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#CHP

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