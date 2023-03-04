Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akşener, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#İyi Parti#Meral Akşener#Belediye Başkanları
Akşener, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 12:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin, "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak yanlış olur" dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masada olmayacaklarını açıklaması sonrası bugün genel merkez ek binasında partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Akşener'i, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik açıklamalarının ardından istifa ettiği genel başkan yardımcılığı görevine dün tekrar dönen Cihan Paçacı karşıladı. Basın mensuplarının sorularına "Teşekkür ederim" karşılığını veren Akşener, açıklama yapmadan içeri girdi.

İlgili Haber

Cihan Paçacıdan açıklama: Masadan kalkmadık, kaldırıldıkCihan Paçacı'dan açıklama: Masadan kalkmadık, kaldırıldıkHaberi görüntüle

PAÇACI: O İMZA ANLAYIŞ BİRLİĞİYDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paçacı, Akşener'in 6'lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, "O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, 'Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti 6'lı masada. Şimdi bu özveriyi gösterdi. Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız, 'Bu seçim kazanılmalı' diyoruz ama mesela 6'lı masada 'Her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketi ismini vererek yapılacak değerlendirmede en fazla oyu çıkacak adayın arkasında duralım' fikri de yine kişisel değil kendimize yönelik değil kazanmaya yönelik. Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur" dedi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

İmamoğlu ve Yavaştan Kılıçdaroğluna destekİmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destekHaberi görüntüle

Paçacı, Akşener'in pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İyi Parti#Meral Akşener#Belediye Başkanları

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT