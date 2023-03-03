Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara kulislerini sallayan toplantı! İmamoğlu ve Yavaş adaylığı mı tartışıyor?

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Mansur Yavaş#Toplantı
Ankara kulislerini sallayan toplantı İmamoğlu ve Yavaş adaylığı mı tartışıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 23:16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Tunç Soyer ve Vahap Seçer'in Ankara'da bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi.

Haberin Devamı

CNN Türk yayınına katılan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Tunç Soyer ve Vahap Seçer'in Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde bu toplantıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Meral Akşenerden çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız Yavaş ve İmamoğluna çağrı...Meral Akşener'den çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız! Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı...Haberi Görüntüle

Gazeteci Hasan Öztürk ise İmamoğlu'nun bağımsız aday olabileceği iddiaları olduğunu belirterek, "Bu toplantı bir ön toplantı. Buradan Ankara'ya hareket eden İmamoğlu, 6'lı masayı toplamak için görüşüyor. Başka bir iddiaya göre ise, havayı koklamak için ve bağımsız aday olmak için 'İYİ Parti’nin desteğini alabilecek mi?' diye de düşünülüyor. Onu için 'bağımsız aday olabilir' iddiaları da var" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Akşenerin 6lı masadan kalkma kararına ilk yorumlar: Hande Fırat perde arkasını anlattıAkşener'in 6'lı masadan kalkma kararına ilk yorumlar: Hande Fırat perde arkasını anlattıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İmamoğlu#Mansur Yavaş#Toplantı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim