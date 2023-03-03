Ankara kulislerini sallayan toplantı! İmamoğlu ve Yavaş adaylığı mı tartışıyor?

Haberin Devamı

CNN Türk yayınına katılan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Tunç Soyer ve Vahap Seçer'in Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde bu toplantıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazeteci Hasan Öztürk ise İmamoğlu'nun bağımsız aday olabileceği iddiaları olduğunu belirterek, "Bu toplantı bir ön toplantı. Buradan Ankara'ya hareket eden İmamoğlu, 6'lı masayı toplamak için görüşüyor. Başka bir iddiaya göre ise, havayı koklamak için ve bağımsız aday olmak için 'İYİ Parti’nin desteğini alabilecek mi?' diye de düşünülüyor. Onu için 'bağımsız aday olabilir' iddiaları da var" şeklinde konuştu.