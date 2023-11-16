Akşener: AYM kararlarına herkes uymak zorundadır

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Akşener partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:



“İktidarın gözü yine hukuka dikildi. Can Atalay davasıyla ilgili hukuk skandalları 8 Kasım itibarıyla artık bir anayasa krizine, bir devlet krizine dönüştü. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, TBMM’ye de sopa gösterdi. İktidara seslenmek istiyorum. Anayasa değişikliğini konuşmadan önce mevcut Anayasa’ya uymanız gerekiyor. Hukuk devletinde keyfine göre kuralların dışına çıkacak bir fert, zümre veya organ yoktur olamaz.

AYM ÜYELERİ SAHİPSİZ DEĞİL

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin oluşturduğu hukuk dışı fiili durum devlet nizamını aksatmış ve bir anayasal devlet krizine neden olmuştur.

Halbuki Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Herkes uymak zorundadır. Siz hâlâ neyi tartışıyorsunuz? Yargıtay’dan bir dairenin Anayasa Mahkemesi’ni bundan ötürü suçlamasını aldığı karara uymamasını ve AYM üyelerini hedef göstermesini hiçbir koşulda kabul etmeyiz. Hele ki Gazi Meclisimizin kurumsal yapısının aynı Yargıtay dairesi tarafından hedef alınmasına göz yummayız. Şunu da herkes çok iyi bilsin ki Anayasa Mahkemesi üyelerimiz sahipsiz değildir.

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PARTİMİZİN ÜZERİNE OYUNLAR TASARLANIYOR

Partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları birer birer bozacağımızı da çok iyi biliyorum. İYİ Parti’ye istikamet çizmeye kalkanlara linçle, mobingle, namertlikle bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de çok iyi biliyorum. Birbirinden beslenen kayıkçı siyasetine karşı milletimize yeni bir tercih, yeni bir yol, yeni bir gelecek sunacağız. Ülkemizin geleceğinin kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla değil, açık ve şeffaf bir biçimde milletimizin katılımıyla sandıkta şekillenmesini istiyoruz. Siyasetimizi de bizim sırtımızdan meşruiyet devşirmeye kalkanlarla değil, vatan sevdalılarıyla yapıyoruz.”