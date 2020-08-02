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Özgür Altuncu İSTANBUL
Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Akşener ailesiyle Ayasofya’yı ziyaret etti 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Akşener ailesiyle Ayasofya’yı ziyaret etti 
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya Camisi’ni ziyaret etti. Meral Akşener, dün saat 15.00 sıralarında camiye geldi.

Makam aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere el sallayan Akşener’in cami bahçesine girer girmez başına beyaz şal örttüğü görüldü. Meral Akşener’e ziyareti sırasında eşi, oğlu ve yeğeni eşlik etti. Meral Akşener’in ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaparak, “Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan Han’a, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’a, İstanbul’u Ayasofya’yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allahım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber...” dedi. 

Akşener ailesiyle Ayasofya’yı ziyaret etti

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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