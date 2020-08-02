Akşener ailesiyle Ayasofya’yı ziyaret etti 

Makam aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere el sallayan Akşener’in cami bahçesine girer girmez başına beyaz şal örttüğü görüldü. Meral Akşener’e ziyareti sırasında eşi, oğlu ve yeğeni eşlik etti. Meral Akşener’in ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaparak, “Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan Han’a, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’a, İstanbul’u Ayasofya’yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allahım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber...” dedi.