Aksaray'da vazoyla birbirini yaralayan çift, karşılıklı özür diledi

Haberin Devamı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı. Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAN ŞEKERİM YÜKSELDİ'

Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Mevlüt Ç. ifadesinde, "Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık" dedi.

Haberin Devamı

Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.