Aksaray İl Jandarma Komutanı Bilgiç, son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Ankara Şehir Hastanesi’nde 10 aydır kanser tedavisi gören Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, dün yaşamını yitirdi. Bilgiç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Aksaray’daki törenin ardından memleketi Bursa’ya getirildi.

Bilgiç için Nilüfer ilçesindeki Edebali Camii'nde tören düzenlendi. Bilgiç'in eşi Mine ve kızı Nazlı Bilgiç ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Törene Bilgiç'in yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile çok sayıda askeri personel katıldı.

Bilgiç'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.