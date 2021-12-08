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Son dakika: Dünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖ'den flaş yanıt!
Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyant Omicron üzerinde yapılan ilk laboratuvar testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlar kısa sürede bilim dünyasında tartışmaya neden olurken Dünya Sağlık Örgütü'nden konu ile ilgili flaş açıklamalar geldi.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.
SKY News'te yer alan habere göre, ilk laboratuvar testleri, Pfizer aşısından elde edilen antikorların Omicron'a karşı orijinal Kovid türünden 40 kata kadar daha az etkili olabileceğini gösterdi.
AFP haber ajansına konuşan DSÖ acil durum direktörü Mike Ryan, Omicron'un aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi.
İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Ryan, 'Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur' dedi.
Bu da, 3. doz takviye aşıların Omicron'a karşı koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağını ortaya koyuyor.
BU 3 SEMPTOMA DİKKAT
Öte yandan Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.
Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı ve Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.