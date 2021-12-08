Son dakika: Dünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖ'den flaş yanıt!

Pfizer aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğu konusunda daha detaylı ve kesin bilgiler, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Henüz Moderna, Johnson&Johnson ve diğer aşılarla ilgili açıklanabilecek seviyede bir veri ise bulunmuyor.