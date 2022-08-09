Aklı hep göklerde... 18’inde kokpitte

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BURSA’da yaşayan Toprak Mert Yürekli, 19 Temmuz 2022’de 18’inci yaş gününde ultra hafif hava araçlarının kullanılabildiği lisansa sahip oldu. Öğretmen pilot babası Onur Umur Yürekli’den eğitim alan ve pilot olduktan sonra tek başına uçuşlar yapmaya başlayan Toprak, ortalama 40 saatlik uçuş süresini 100 saate tamamladıktan sonra öğretmen pilot olarak görev yapmak istiyor. Toprak, genç yaşta pilot olmayı, eğitim hayatını ve havacılık tecrübelerini anlattı:

BİNDİKTEN SONRA İNEMEDİM

“Kokpite ilk girişim 9 yaşında ama benim havacılıkla tanışmam 7 yaşında başladı. Babam mesleği olan tasarımcılıktan sıkılınca havacılık sektörüne girip kendi uçağını almıştı. Ben de çocukluğumdan bu yana onun yanında uçup co-pilotluk yaptım ve 160 saatlik uçuş süresine ulaştım. 9 yaşıma geldiğimde Bursa’nın ilk hafif havacılık uçaklarıyla sportif havaalanını açtık ve o gün uçağa ilk defa binmiş oldum, zaten bir daha da inemedim. O günü dün gibi hatırlıyorum. İlk uçuşumu hava parkını ilk açtığımız gün babamın hocası Lütfi hocayla yaptım. Türbülansa yakalanmıştık ve aksiyonlu bir deneyimdi, çok heyecanlanmıştım. Ama çok güzeldi. Pilot olmaya ise 16 yaşında karar verdim. Ultra hafif pilot lisansına sahip olmak için ortalama 3 aylık bir eğitimden geçmek gerekiyor. Bu süre eğitimlere katılıma ya da hava şartlarına göre değişiyor. 45 saat teorik, 25 saat pratik eğitim alarak pilot oldum. 19 Temmuz’da yani doğum günümde lisansımı aldım.“

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OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Toprak’ın hocası da olan baba Onur Umur Yürekli de şöyle dedi: “Toprak çocukluğundan beri benimle uçuşlar yaptı ve çok küçük yaşta havacılığa aşina oldu. Henüz yolun başında ama onun çok iyi bir pilot olacağına inanıyorum. Onu ileride çok iyi, başarılı bir öğretmen pilot olarak hayal ediyorum ve gurur duyuyorum.”