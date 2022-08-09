Komşu'da 6. parsel teyakkuzu

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Yedinci nesil teknolojisine sahip dünyadaki beş sondaj gemisinden birisi olan Abdülhamid Han, Mavi Vatan’da hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak. Bugün Mersin’in Taşucu Limanı’ndan yola çıkacak geminin ilk görev yerinin Yunanistan ile gerilim yaşanan Doğu Akdeniz olması planlanıyor. Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan, Abdülhamid Han’ın özellikle 6’ncı parsele gelmesinden endişeli. Zira Türkiye’nin kıta sahanlığı ile bir bölümü kesişen Rumların 6 numara adı verdiği parselde İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri mayıs ayından bu yana sondaj çalışmaları yürütüyor.

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FATİH’İN KAZDIĞI BÖLGE

COVID-19 pandemisi öncesi 2018’de bölgede ön çalışma yapan iki şirket, bir miktar doğalgaza ulaşmış, ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Fatih sondaj gemisi de 2019’da aynı bölgede çalışma yürütmüştü.

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YENİ YATAK MI BULUNDU?

Rum medyası, geçen hafta ENI ve Total şirketlerinin 6’ncı parselde 150 milyar metreküplük orta büyüklükte bir yatak bulduğunu öne sürdü. Ancak Rum Enerji Bakanlığı, haberleri yalanlayarak henüz açıklanacak herhangi bir veri bulunmadığını duyurdu. Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı’nın sızan haberleri toparlamaya çalıştığını savunarak Uluslararası İlişkiler Uzmanı Haralambos Hrisostomu’nun, “Sızan haberler, sanki Türkiye’ye gel, 6’ncı parselde sondaj yap daveti gibi” yorumuna yer verdi.

12.2 KM DERİNE İNEBİLİYOR

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken Abdülhamid Han, 38 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde. 200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor. Sondaj kabiliyetleri test edilen gemi Fatih, Kanuni, Yavuz sondaj gemilerinin ardından denizde arama çalışmalarına katılacak Türkiye’nin en güçlü dördüncü sondaj gemisi olacak.

ERDOĞAN UĞURLAYACAK

Abdülhamid Han, ilk görev yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Mersin’den uğurlanacak. Erdoğan, uğurlama töreninin ardından Rus şirket Rosatom’un IC İçtaş ile sözleşmesini feshettiği Akkuyu Nükleer Santralı’na geçerek yerinde inceleme yapacak. Erdoğan, 2023 yılında hizmete alınması planlanan Akkuyu’daki son durum hakkında yetkililerden kapsamlı brifing alacak.

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AKKUYU’DA İNCELEME

İnşaat çalışmalarını yerinde görecek olan Erdoğan’ın bu hafta içinde de Rus mevkidaşı Putin ile telefonda görüşerek Akkuyu’daki son durumu paylaşması bekleniyor. Erdoğan ile Putin’in görüşmede hem Akkuyu konusunda görüş alışverişinde bulunması hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlemesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu’da yaşanan son gelişmeler üzerine “‘Burası kapatıldı’ gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Onlar da bir defa kesinlikle süreci durdurmak gibi bir şeyi kabul etmiyorlar” demişti. (Erdinç ÇELİKKAN)