Akkuyu artık nükleer tesis

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Mersin Akkuyu’daki nükleer santral, nükleer yakıtların getirilmesiyle dün dünyadaki ‘nükleer tesis’ler arasına katılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törene canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan’a Beştepe’deki bağlantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal eşlik etti. Erdoğan törende özetle şunları söyledi:

SÖZÜMÜZÜ GERÇEKLEŞTİRDİK

“Bugün Türkiye’yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştiriş oluyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santralımızın üretimimize geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralımıza teslimi ile birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 sene bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup 57’sinin de yapımı devam ediyor. Avrupa Birliği, elektriğinin yüzde 25’ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik.

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RUSYA’YLA DEV ORTAK YATIRIM

Akkuyu’da her biri 1200 megavat güce sahip 4 reaktörlü bir nükleer güç santralı inşa ediyoruz. Türkiye’nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu, Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje Rusya’nın ilgili kuruluşu Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir.





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Projenin inşaatı ile birlikte; bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkartma işleminin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Santralın tüm üniteleri peyderpey 2028’e kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’u buradan karşılanacaktır. Tam kapasitede 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecektir. Bu özelliğiyle bile santralımız ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım unvanını hak ediyor. Doğalgaz ithalatının düşmesine 1.5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelire de olumlu yönde etki yapacaktır.

GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ

Proje kapsamında Rusya’da eğitim görerek santralda görev yapacaklar ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. 300’ü aşkın mühendisimiz Rusya’da yetiştirildi. Bu santralı planlarken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralımızın 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerin işlerini ne kadar titiz icra ettiğini gösteriyor. İkinci ve üçüncü santraller için de kısa sürede harekete geçeceğiz. Rusya’nın Hatay’da kurduğu sahra hastanesi için de milletim adına teşekkür ediyorum.”

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PUTİN: İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞECEK

Törene Moskova’dan canlı bağlantı ile katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şunları söyledi: “Bu pilot bir projedir. Hem karşılıklı yarara dayalı hem de ekonomik çıkar teşkil eden bir projedir. Aynı zamanda partnerliğimizi de pekiştiriyor. Sayın Erdoğan ile az önce yaptığımız telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin tüm kilit konularını ele aldık. Sonuç olarak bir takım kritik önem taşıyan anlaşma sağlandı. Detaylarına çok fazla inmeyeceğim ama en önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkileri daha da geliştirmeye karar verdik. İkili ticaret hacmimizi, karşılıklı yatırımları artıracağız. Ayrıca, iki ülkenin iş çevrelerini de daha faal olmaya teşvik edeceğiz. Rusya, Türkiye’nin enerji kaynaklarına olan ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.





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Doğalgaz bugün çok pahalı bir ürün ve pazar fiyatı da artacak. Ama Türkiye artık nükleer enerji sahibi ülke olacak. Nükleer enerji dünyanın en ucuz enerjilerinden biridir. Türkiye’ye böyle bir avantaj sağlıyoruz. Ayrıca, gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesi konusunda işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Türkiye sanayi olarak gelişmiş olan ülkeler kulübüne giriyor. Kendi yerli ve milli nükleer sektörü olacak. Çalışan personelin sayısı 30 bin. Üçte ikisi Türk vatandaşı. Bu santral kurulurken son teknolojilerden istifade edildi. Çevreye karbon salmayacak.”

TELEFONDA DA GÖRÜŞTÜLER









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefondan görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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Erdoğan dün ayrıca MHP Lideri Bahçeli, BBP Lideri Destici ve DSP Lideri Aksakal ile de bir araya geldi.