Akciğerdeki lekelere lazer tedavili çözüm

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Dr. Buyrukçu, Hürriyet’e şunları söyledi:

“COVID-19’da bizim için en önemli problem akciğerlerde kalan lekeler oluyordu. COVID-19 sonrasında özellikle yoğun bakımdan çıkan hastalarda nefes almada güçlük, kuru öksürük, akciğer enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının artması gibi sorunlar beliriyor. Bu tabloya karşı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi konusu çok tartışılırken, yeni bir tedavi biçimi olarak “invaziv” yani vücuda zarar vermeyen destekler ön plana geldi. Bunların arasında en etkili yöntem ise düşük yoğunluklu lazer tedavileri oldu. Lazer tedavisinin hastalık sonrası oluşan lekeleri çok azalttığı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği belirlendi.

Farklı dalga boylarında ışınların hücre fonksiyonlarına olumlu etkileri oluyor. Hastalığın vücutta yarattığı olumsuz etkilere bakılarak, hastaya kırmızı, mavi, yeşil, sarı gibi hangi ışık dalga boyunun uygulanacağına karar veriyoruz.”

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m Meltem ÖZGENÇ / ANKARA