×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Akciğerdeki lekelere lazer tedavili çözüm

Güncelleme Tarihi:

#Buğra Buyrukçu#COVID-19#Akciğer
Akciğerdeki lekelere lazer tedavili çözüm
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

TIBBİ Lazer Tedavileri Derneği Başkanı Dr. Buğra Buyrukçu, COVID-19’un neden olduğu akciğerdeki lekelerin lazer tedavisi ile ortadan kaldırılabildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Dr. Buyrukçu, Hürriyet’e şunları söyledi:

COVID-19’da bizim için en önemli problem akciğerlerde kalan lekeler oluyordu. COVID-19 sonrasında özellikle yoğun bakımdan çıkan hastalarda nefes almada güçlük, kuru öksürük, akciğer enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının artması gibi sorunlar beliriyor. Bu tabloya karşı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi konusu çok tartışılırken, yeni bir tedavi biçimi olarak “invaziv” yani vücuda zarar vermeyen destekler ön plana geldi. Bunların arasında en etkili yöntem ise düşük yoğunluklu lazer tedavileri oldu. Lazer tedavisinin hastalık sonrası oluşan lekeleri çok azalttığı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği belirlendi.

Farklı dalga boylarında ışınların hücre fonksiyonlarına olumlu etkileri oluyor. Hastalığın vücutta yarattığı olumsuz etkilere bakılarak, hastaya kırmızı, mavi, yeşil, sarı gibi hangi ışık dalga boyunun uygulanacağına karar veriyoruz.”

Haberin Devamı

m Meltem ÖZGENÇ / ANKARA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buğra Buyrukçu#COVID-19#Akciğer

BAKMADAN GEÇME!