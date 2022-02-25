Akar Reznikov'la görüştü

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesine katıldıktan sonra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekât başlatmasından sonra yaşanan gelişmeler ele alındı. Reznikov, sahadaki son durum hakkında Akar’a bilgi verdi.

MÜHİMMAT İSTEDİ İDDİASI

Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesinin de görüşmede gündeme geldiği öğrenildi. Ukraynalı kaynaklar ise Kiev yönetiminin Türkiye’den askeri mühimmat ve teçhizat desteği istediğini öne sürdü.

Öte yandan Bakan Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin’le de telefonda görüştü. Yapılan görüşmede; Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.