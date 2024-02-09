AK Parti'nin Antalya adayları açıklandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları:

AKSEKİ - İBRAHİM ÖZKAN

AKSU - DURMUŞ KAAN ŞAHİN

ALANYA - ADEM MURAT YÜCEL

DEMRE - İBRAHİM OĞUZ

DÖŞEMEALTI - BEKİR KIVRIM

ELMALI - DURMUŞ ALİ GÖKÇE

FİNİKE - CENK ŞİMŞEK

GAZİPAŞA - MUSTAFA AKSOY

GÜNDOĞMUŞ - ALİ GÜLEN

İBRADI - HATİCE SEKMEN

KAŞ - MUTLU ULUTAŞ

KEMER -RAHMAN ŞEKER

KEPEZ - RIZA SÜMER

KORKUTELİ - SADIK ÖNAL

KONYAALTI - DURALİ KOLPAK

KUMLUCA- HÜSEYİN ORHAN TEKİN

MANAVGAT - SÜLEYMAN OKUDAN

MURATPAŞA - ÖZDEMİR MANAVOĞLU

SERİK - VELİ VURAL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtımından önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki bu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz.

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Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten alt yapı ve üst yapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız.

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"İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA HARAP OLDU"

Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. Hakan Tütüncü kardeşimiz şehrimize hizmete hazırdır.

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31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı kuşatıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız.

31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız?

Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Turist sayısını 2002'deki 13 milyondan nasıl 57 milyona çıkardıysak inşallah 60 milyon hedefini tutturacağız.

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Ülkemizin 2. büyük partisi ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? Aslında CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha büyük, daha iddialı, daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Öyle ya, madem oy oranı itibarıyla iktidardaki partiye en yakın sensin öyleyse yapman gereken budur. Ama bakıyorsunuz CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri ne milletin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan krizler bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceği üzerinden ibaret.

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"CHP, BİR ALACAKARANLIK SİYASETİ İÇİNE GİRMİŞTİR"

CHP'de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Biz bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisi ile çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten de CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. CHP'nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.

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İktidarlarımız dönemi boyunca önümüze çıkan sorunları nasıl birer birer çözdüysek, çalışanından emeklisine kadar vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntılarını da biz hal yoluna koyacağız. Bu konuda bizimle yarışacak vizyonu, programı, projesi olan hiçbir parti, hiçbir ekip yoktur. Önlerine üç keçi katsanız ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini de kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir.

"DAHA BİRÇOK GEZERAVCILARI UZAY'A GÖNDERECEĞİZ"

Alper Gezeravcı astronotumuz Dünya'ya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye de gelişini bekleriz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz.