'İsrail, Nazileri aratmadı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ile tam bir dayanışma içindeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi.

2004 yılında tohumunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile attıkları Gençlik Forumu'nun, giderek adından daha fazla söz ettirdiğini belirten Erdoğan, "İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap yarımadasına kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Müslüman ve gençlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek özgüvenli yetişmeleri için geniş yelpazede çalışmalar gerçekleştiren Forumu tebrik etti.

"İSRAİL 28 BİN FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZİ CANİCE ŞEHİT ETTİ"

Müslüman gençlerin birlikte hareket etmesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu." dedi.

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Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinlilerle tam bir dayanışma içerisinde olduklarını aktaran Erdoğan, insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attıklarını söyledi.

"MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

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Erdoğan, şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin davasında her daim sergilediği dirayetli ve aktif duruşu takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde tüm vatandaşlarınıza, özellikle genç kardeşlerimize bizden selam iletmenizi rica ediyorum. İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."