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Son dakika... Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 16:22

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunu tamamladı ve Dünya'ya giriş sağlayan SpaceX Dragon kapsülü saat 16:29'da Florida açıklarında denize düştü. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı kapsülden 17:28'de çıkış yaptı. 

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Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yaptı. Alper Gezeravcı, 48 saat önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı. Gezeravcı'yı taşıyan kapsül Florida açıklarında denize saat 16:29'da düştü. Saat 16:35 itibarıyla botla SpaceX Dragon kapsülüne yanaşıldı.

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Son dakika... Türk astronot Alper Gezeravcı Dünyaya döndü

KAPSÜLDEN GEMİYE ALINACAK, HOUSTON'A GÖTÜRÜLECEK

Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek. Houston'da  kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.

Son dakika... Türk astronot Alper Gezeravcı Dünyaya döndü

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KAPSÜL GEMİYE ALINDI

Kapsül SpaceX gemisine vinçlerle alınarak geminin güvertesine çekildi. Görevliler kapsülün kapağını açtı ve kapsülün içinden astronotların selam verdiği görüntüler ekranlara yansıdı. 

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Son dakika... Türk astronot Alper Gezeravcı Dünyaya döndü

ALPER GEZERAVCI KAPSÜLDEN ÇIKIŞ YAPTI

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı SpaceX Dragon kapsülünden 17:28'de çıkış yaptı.

Son dakika... Türk astronot Alper Gezeravcı Dünyaya döndü


BAKAN KACIR: İLK UZAY BİLİM MİSYONU TAMAMLANDI

Alper Gezeravcı'nın kapsülünün Dünya'ya inmesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamada bulundu.

Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan on üç bilimsel deney gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere toplam 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikte idi.

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Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi.

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#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay

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