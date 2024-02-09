Son dakika... Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

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Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yaptı. Alper Gezeravcı, 48 saat önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı. Gezeravcı'yı taşıyan kapsül Florida açıklarında denize saat 16:29'da düştü. Saat 16:35 itibarıyla botla SpaceX Dragon kapsülüne yanaşıldı.

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KAPSÜLDEN GEMİYE ALINACAK, HOUSTON'A GÖTÜRÜLECEK

Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek. Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.

KAPSÜL GEMİYE ALINDI



Kapsül SpaceX gemisine vinçlerle alınarak geminin güvertesine çekildi. Görevliler kapsülün kapağını açtı ve kapsülün içinden astronotların selam verdiği görüntüler ekranlara yansıdı.

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ALPER GEZERAVCI KAPSÜLDEN ÇIKIŞ YAPTI



İlk Türk astronot Alper Gezeravcı SpaceX Dragon kapsülünden 17:28'de çıkış yaptı.





Alper Gezeravcı'nın kapsülünün Dünya'ya inmesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamada bulundu.

Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan on üç bilimsel deney gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere toplam 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikte idi.

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Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi.