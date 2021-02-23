AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheliye tutuklama talebi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Y., tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Mert Y.'nin Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
Burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından ifadesi alınan Mert Y., tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelinin mahkeme sorgusu bekleniyor.