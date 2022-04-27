AK Parti’li Çelik: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen mahalle iftarına katıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, AK Parti Sözcüsü Çelik, vatandaşlara seslendi. 27 Nisan e- Muhtırası’nın yıl dönümü olduğuna değinen Çelik, "Her zaman hükümetler, muhtıra yediklerinde, gereğini yapacaklarını söyler bir kenara çekilirlerdi. O 27 Nisan günü verilmeye çalışılan muhtıraya karşı Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde ilk defa hükümetimiz bu muhtırayı kabul etmedi. Bu muhtıraya direndi ve işte o gün sizlerin de desteğiyle muhtıra teşebbüsü bir kağıt parçasına çevrildi" ifadelerini kullandı.

’KARŞISINDA DİKİLMEYE HAZIRIZ’

Gezi olaylarıyla ilgili davanın ardından mahkemenin verdiği karara ilişkin eleştirilere yanıt veren Ömer Çelik, şöyle konuştu:

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"En son birisi çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalktı. ’Erdoğan’ı mahkum ettireceğiz’ diyor. Bu hadsizin söylediği sözlerin aynısını onun selefleri rahmetli Menderes’e karşı da söylemişti. Bu Yassıada zihniyeti milletimizin demokrasi kararnamesiyle tarihe gömülmüştür. Bir daha asla dirilmeyecektir. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız. Cumhurbaşkanımızla yürümeye devam ediyoruz. Bütün bu tehditleri bertaraf etmeye devam edeceğiz."