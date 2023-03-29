AK Parti'den terör örgütünün seçim mesajına sert tepki: Elebaşları Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için birbirleriyle yarışıyor

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Terör örgütü PKK'nın HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasını desteklemesi Ankara'da tepkiyle karşılandı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Ya şehitlerin yanında olacaksınız ya teröristlerin yanında olacaksınız. Açık! Eğer Millet İttifakı'nın yanındaysanız Bese Hozat denen teröristin yanındasınız demek" dedi.

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"MİLLETE DÜŞEN BUNLARA ESASLI BİR DEMOKRASİ TOKADI ATMAKTIR"

TBMM'de açıklama yapan AK Partili Aydemir, sözde üst düzey teröristin 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıklamalarına ait görüntüleri izleterek "Millete düşen bunlara esaslı bir demokrasi tokadı atmaktır" dedi. Aydemir "Millet İttifakı'nı şekillendiren 1 numaralı aktör PKK'dır, terörist yapılandırmalarıdır. On binlerce insanımızın katilleri şu anda Millet İttifakı'nın önünde yürüyorlar, Kılıçdaroğlu'nun önünde yürüyorlar. Kılıçdaroğlu'nu lider olarak orta yere koydular" ifadelerini kullandı.

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"ELEBAŞLARI KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR"

Terör örgütünden gelen açıklamalara bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan geldi. Turan, "Terör örgütlerinin elebaşları Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemek için adeta birbirleriyle yarışıyor" mesajı verirken vatandaşa seslendi. Turan, "Dağın başındaki katillerin, bebek katillerinin, terör örgütünün çete başlarının açık bir şekilde bu masanın adayına destek açıklamaları yapması, kampanyalar düzenlemesi, oy istemesi hoşunuza gidiyor mu? Bundan mutlu musunuz?" dedi.