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HDP’li ittifak aday çıkarmadı

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#HDP#AYM#TİP
HDP’li ittifak aday çıkarmadı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

HDP’nin öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı.

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HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşan ittifakın liderleri dün basın toplantısı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Deprem öncesi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı deklare etmiştik. Ancak deprem sonrası tutumumuzu bir kez daha gözden geçirdik” dedi.

AYM’DEN ERTELEMEYE RET

Bu arada Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin, kapatma davasının seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddetti. HDP, 11 Nisan’da sözlü savunma yapacak.

 

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#HDP#AYM#TİP

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