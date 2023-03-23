HDP’li ittifak aday çıkarmadı

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HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşan ittifakın liderleri dün basın toplantısı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Deprem öncesi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı deklare etmiştik. Ancak deprem sonrası tutumumuzu bir kez daha gözden geçirdik” dedi.

AYM’DEN ERTELEMEYE RET

Bu arada Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin, kapatma davasının seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddetti. HDP, 11 Nisan’da sözlü savunma yapacak.