AK Parti’den Murat Kurum’la ‘Yeniden İstanbul’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

“1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimlerle ispat ettik. Ey İstanbul; İstanbul, çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbulumuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye’de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyeleriyle de işte bu temizlik için yola çıktık. Gençler, şu anda karşımda bir slogan var. Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Öyleyse durmak yok.

TIPIŞ TIPIŞ OY VERME MECBURİYETİ YOKTUR

AK Parti’nin hizmet belediyeciliğinden uzak şekilde yıllardır adeta eziyet çeken, il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. Gençler, fazla zamanımız yok. 31 Mart’a kadar durmak yok, yola devam diyoruz. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar yaygın bir şekilde doğrudan millet iradesiyle işlediği pek az ülke vardır. Darbelerin ve vesayetin baskısından uzak, tamamen hür iradesiyle, şehrinin belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, mahalle ve köy muhtarlarını kısaca mahalli idarelerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun, başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim siyasi kültürümüzde milletimizle inatlaşma olmaz, millete küsme olmaz, oy renginden dolayı millete hakaret etme asla ve asla söz konusu olamaz. Biz, vatandaşlarımıza sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmaları tavsiyesinde bulunmakla mükellefiz. Şehrini ve insanlarını layık olduğu hizmetlere kavuşturacak belediye başkanlarının bizim partimizden ve Cumhur İttifakı’ndan seçilmesi için hep birlikte çalışacak ancak son sözü milletimize bırakacağız.

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İSTANBULUMUZU MURADINA KAVUŞTURACAK

İstanbul’uyla, Ankara’sıyla, İzmir’iyle, Antalya’sıyla, Muğla’sıyla, Aydın’ıyla, Adana’sıyla, Mersin’iyle, Hatay’ıyla, Eskişehir’iyle, Tekirdağ’ıyla, Mardin’iyle, Van’ıyla, Diyarbakır’ıyla büyükşehirlerimizin tamamını gerçek belediyecilik katarına dahil etmek istiyoruz. Diğer 51 ilimizde de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeniden veya ilk defa gösterdiğimiz adaylarla, belediyelerin hizmet çıtasını daha yukarıya doğru çıkartmayı hedefliyoruz. İnşallah, 81 vilayetimizin her biri gibi bilhassa Fatih’in emaneti olan güzel İstanbulumuzu muradına kavuşturacak büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz.

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YARI ZAMANLI BAŞKANLIK YAPILMAZ

El ele vererek İstanbul’u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz, İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul’a hizmet için önce bu şehre âşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz.”

RİYAD’DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ

Erdoğan “Türkiye, şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarını belirlemek için seçime hazırlanırken eski Türkiye’de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı” dedi ve özetle şöyle devam etti:

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“Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

Kelime-i Tevhid’i bilemeyecek kadar cehalet, nefret, ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Oysa biraz okusalar, biraz bu milletle hemhal olsalar, biraz farklı mahallelere kulak verseler şunu çok rahat görecekler. Bu millet, İstiklal Marşı’na dahi Kelime-i Tevhid’i ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir.

Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki, bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da maalesef hep CHP oldu. Cumhuriyetimiz ve onun kurucu Gazi Mustafa Kemal her zamanki gibi yine istismara, en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne Cumhuriyet’le ne de Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’le bir sorunu, sıkıntısı, derdi, problemi vardır. Şunu çok açık ve net ifade etmek istiyorum.

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ÖZGÜR EFENDİ’Yİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

Özgür Efendi’nin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde, sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız, bu seçimlerle elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür Efendi’yi de özgürleştireceğiz. Bunun için CHP’nin başındaki zatın sabık genel başkanının yaptığı gibi teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Bu millet ferasetini hafife alan herkese ne yaptıysa, Özgür Efendi’ye de aynısını yapacaktır. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleşmesini tercih ederiz. Aksi takdirde milletimiz siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracaktır.”

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11 BÜYÜKŞEHİR









Aydın: Mustafa Savaş, Balıkesir: Yücel Yılmaz, Bursa: Alinur Aktaş, Denizli: Osman Zolan, Erzurum: Mehmet Sekmen, Eskişehir: Nebi Hatipoğlu, İstanbul: Murat Kurum, Kocaeli: Tahir Büyükakın, Muğla: Aydın Ayaydın, Ordu: Hilmi Güler, Samsun: Halit Doğan.

15 İLİN ADAYLARI









Artvin: Mehmet Kocatepe, Bingöl: Erdal Arıkan, Bitlis: Nesrullah Tanğlay, Çanakkale: Jülide İskenderoğlu, Çankırı: Hüseyin Filiz, Düzce: Faruk Özlü, Edirne: Belgin İba, Elazığ: Şahin Şerifoğulları, Giresun: Aytekin Şenlikoğlu, Isparta: Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu: Tahsin Babaş, Rize: Rahmi Metin, Sinop: Yakup Üçüncüoğlu, Tokat: Eyüp Eroğlu, Yalova: Mustafa Tutu.

NOTLAR

KONUŞMASINDA İMAMOĞLU’NUN ADI GEÇMEDİ

* Haliç Kongre Merkezi’nde 11’i büyükşehir, 15’i il olmak üzere toplam 26 şehrin adaylarının tanıtımı için düzenlenen aday tanıtım töreni için ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız” mottolu sahne hazırlandı. MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları ile adayları açıklanan MHP il başkanlarının da yer aldığı salona girişler sabah erken saatlerden itibaren başladı. Davetliler numaralı yerlere otururken, 3 bin kişilik salonda, balkon ilçe teşkilatlarından gelen gençlere ayrıldı. Salondaki izdihamdan aralarında belediye başkanlarının da olduğu çok kişi ayakta kaldı.





‘EFSANE BAŞKAN’

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüye, AK Parti’nin yeni seçim şarkısı “Yeniden İstanbul” eşliğinde çıktı. Erdoğan sahneye, sunucu Orhan Karakurt tarafından, “İstanbul’un Efsane Başkanı” anonsuyla davet edildi.

TEBRİKLERİ KABUL

* Murat Kurum, salona girişte büyük bir tezahüratla karşılandı. Kurum, henüz adı açıklanmadan tebrikleri kabul etti.

* Erdoğan’ın konuşması sık sık “İstanbul bizimdir, bizim olacak”, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganlarıyla kesildi.

* Erdoğan konuşmasında, üstü kapalı olarak ‘Yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz’ sözleriyle eleştirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını telaffuz etmedi.

İKİSİ KADIN ADAY

* Erdoğan, adayları açıklarken, salon ayakta izledi. Erdoğan’ın dün açıkladığı iller arasında biri Çanakkale, diğeri Edirne’de 2 kadın aday yer aldı.

* Erdoğan, mevcut 13 belediye başkanı ile ‘Yola devam’ dedi.