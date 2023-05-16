Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’den Meclis’te 267 sandalye

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Milletvekili Seçimi#14 Mayıs Seçimleri
AK Parti’den Meclis’te 267 sandalye
Ebru KARATOSUNSelçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

AK Parti’nin milletvekili sayısı yüzde 35.58 oy oranı ile 267 oldu.

Haberin Devamı

- Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti en yüksek oyu yüzde 59.95 ile Bayburt’ta kazandı. İkinci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’den yüzde 53.41, deprem bölgesi Adıyaman’dan yüzde 52.34, Düzce’den yüzde 49.53, AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Konya’dan ise 47.94 oy aldı.

- AK Parti’nin İstanbul’da oy oranının yüzde 5’e yakın düşmesi 3 milletvekili kaybetmesine neden oldu. İstanbul’da her seçim bölgesinden birer milletvekili azaldı. 

- AK Parti Ankara’da oylarını korudu.İzmir’de düşük bir oranda oy kaybederken, bu kayıp 2018’e göre 8 olan milletvekili sayısını etkilemedi.

- AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde genel anlamda milletvekili sayısını korudu. Iğdır’dan ilk defa bir milletvekili çıkarırken, Hakkâri’de 1 olan milletvekilini kaybetti. Tunceli’de yine vekil çıkaramadı.

Haberin Devamı

- Türkiye’de kalp-damar cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Prof. Dr. Halit Yerebakan AK Parti İstanbul’dan milletvekili oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Milletvekili Seçimi#14 Mayıs Seçimleri

BAKMADAN GEÇME!

Nefes nefese yarış Bir günde bitmedi

Nefes nefese yarış! Bir günde bitmedi

#Ali İhsan Yavuz
Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

#Millet İttifakı
Çoğunluk yine Cumhur’da

Çoğunluk yine Cumhur’da

#Secim2023