AK Parti’den Meclis’te 267 sandalye

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- Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti en yüksek oyu yüzde 59.95 ile Bayburt’ta kazandı. İkinci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’den yüzde 53.41, deprem bölgesi Adıyaman’dan yüzde 52.34, Düzce’den yüzde 49.53, AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Konya’dan ise 47.94 oy aldı.

- AK Parti’nin İstanbul’da oy oranının yüzde 5’e yakın düşmesi 3 milletvekili kaybetmesine neden oldu. İstanbul’da her seçim bölgesinden birer milletvekili azaldı.

- AK Parti Ankara’da oylarını korudu.İzmir’de düşük bir oranda oy kaybederken, bu kayıp 2018’e göre 8 olan milletvekili sayısını etkilemedi.

- AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde genel anlamda milletvekili sayısını korudu. Iğdır’dan ilk defa bir milletvekili çıkarırken, Hakkâri’de 1 olan milletvekilini kaybetti. Tunceli’de yine vekil çıkaramadı.

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- Türkiye’de kalp-damar cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Prof. Dr. Halit Yerebakan AK Parti İstanbul’dan milletvekili oldu.