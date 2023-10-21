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AK Parti'den Batı'ya Fazıl Say tepkisi: Karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi hedef alıyor

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#Ömer Çelik#Fazıl Say#İsrail
AK Partiden Batıya Fazıl Say tepkisi: Karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi hedef alıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 11:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, piyanist Fazıl Say'ın Filistin'i destekleyen mesajlarından dolay Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesine sert tepki gösterdi. Karanlık bir zihniyetin herkesi hedef aldığını belirten Çelik, "Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.

Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.

"BU ŞEBEKELER TARAFINDAN HEDEF ALINMAK HER SANATÇI İÇİN ONURDUR"

Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur.

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AK Partiden Batıya Fazıl Say tepkisi: Karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi hedef alıyor

Sn Fazıl Say’ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu’nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar.

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Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar.

Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak...

Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız...

Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek...

Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propogandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar.

İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek. Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek.

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#Ömer Çelik#Fazıl Say#İsrail

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