Filistin'e destek açıklaması yapan Fazıl Say'ın konserleri iptal edildi

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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı, şunları söyledi:



“Migros (İsviçre) firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. İsrail’e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Netanyahu’nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşı da “sağduyulu ve barışçıl” buldum, destekledim. Ben Avrupa’da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı.”