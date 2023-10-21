×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Filistin'e destek açıklaması yapan Fazıl Say'ın konserleri iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Fazıl Say#Filistin#Gazetehaberleri
Filistine destek açıklaması yapan Fazıl Sayın konserleri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:31

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın İsviçre’nin Zürih, Bern, Cenevre ve Luzern’de (23-24-25-26 Ekim) vereceği konserler Filistin’e destek açıklamaları nedeniyle iptal edildi.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı, şunları söyledi:

“Migros (İsviçre) firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. İsrail’e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Netanyahu’nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşı da “sağduyulu ve barışçıl” buldum, destekledim. Ben Avrupa’da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı.”

Gözden KaçmasınÜnlülerden tepki yağıyor: Tarihin en büyük insanlık suçuÜnlülerden tepki yağıyor: Tarihin en büyük insanlık suçuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fazıl Say#Filistin#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!