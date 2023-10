Ünlülerden tepki yağıyor: Tarihin en büyük insanlık suçu

Haberin Devamı

Türkan Şoray: “Savaş bir insanlık suçudur. Halen Gazze’de bebekler, çocuklar, masum insanlar ölüyor. Verdiği acı dayanılmaz. Bu savaşı lanetliyorum. Bu katliamı engellemek için dünyayı yönetenlerin neyi beklediğini merak ediyorum. Duam bir an önce bu insanlık dramı sona ersin.”

Ajda Pekkan: “Bir an önce bu savaş bitmeli, olan masum halka ve çocuklara, kadınlara oluyor. Tüm canlılar etkileniyor. Ortadoğu’da bu vahşet bitmeli.”

Erol Evgin: “Sivillerin ölümüne yol açan İsrail’in Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Utanç verici bir insanlık suçudur.”

Can Bonomo: “Sivil halkı katlederek insanlık suçu işleyen İsrail devletini kınıyorum. Savaşın kazananı olmaz.”

Haberin Devamı

Reha Özcan: “Hiçbir savaşın tarafı olmam. Fakat hastane vuran, sivil halkı hedef haline getiren bu alçak çete, elbette mağlup olacak. Barış, acil barış.”

Sertab Erener, bir kitaptan alıntı yaparak şöyle yazdı: “Uzun zamandır düşünüyorum da eğer bir gün imha tekniklerinin giderek etkinleşmesi türümüzün dünyadan silinip gitmesiyle sonuçlanırsa, bunun asıl sorumlusu ne zulüm, ne bu zulmün ortaya çıkardığı öfke olacaktır. Asıl sorumlu modern insanın sorumluluk almaması, tepkisizliği olacaktır.”

Hande Yener: “Haksızlığa susan, dilsiz şeytandır.”

Şevval Sam, 1947 yılında Almanya’daki savaştan kaçıp Filistin’e getirilen Yahudilerin fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı: “Sorun inanç sistemi ile ilgili değil, savaşı suç saymamak suretiyle, bebeklerin ölümüne kayıtsız kalacak kadar, gözünü güç hırsı sarmış, dişlerinden kan damlayan iktidar sahipleri.”

Dünyanın geri kalanı susuyor

Beren Saat, Gazzeli bir kızın dünyaya seslenişini paylaşarak şunları yazdı: “Gazze etnik temizlik altında. Gazzeli çocukları kurtarın.”

Haberin Devamı

Bülent Ersoy: “Yaşar Kemal’in dediği gibi savaşı icat eden görmesin cennet.”

Volkan Konak: “Filistin’deki katliamda ölen siviller için özellikle çocuklar için son derece üzgünüm.”

Zara: “İki kardeşe bile dar gelen şu dünyada bir huzur yok mu? Bu kadar insanı öldürmek neden? Çocuğa sevgi yok mu? Daha kaç nesil ağlasın, daha kaç uygarlık bitsin?”

Deniz Seki: “Tarihin en büyük insanlık suçlarından birine tanıklık ediyoruz. Hiçbir toprak hiçbir siyasi amaç çocukların yaşamından daha üstün ve önemli olamaz. Bu soykırımdır.”

Tuba Ünsal: “Hitler döneminde dünyanın geri kalanı nasıl susuyor derken şu an aynı durum yaşanıyor. Bunu durdurmak için ne yapmalıyız?”

Haberin Devamı

Göksel: “Gazze’deki hastane saldırısı büyük bir insanlık suçudur. İsrail devletini masum sivillere yönelik bütün bu zalim saldırıları kınıyorum.”

Haluk Piyes, çocukların fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı: “Gazze’nin melekleri.”

Melis Sezen: “Şeytanın başka yerde gösterilmesine gerek yok... Şeytan bu katliamı yaratan, göz yuman herkesin içinde. Bütün dünyanın gözünün önünde insanlar ölüyor. Durdurmak için daha fazlasını bekliyorsunuz?”

Nilgün Belgün: “Gazze’de insanlar, dünyada insanlık ölüyor.”

KALBİMİZ DAĞLANIYOR

Demet Evgar: “Hep bir oyun var. Vicdanlarını yemiş varlıklar ve yok olan hayatlar, çocuklar. Kalbimiz dağlanıyor. Tüm varlığımla savaşın durması için dua ediyorum.”

Haberin Devamı

Beren Gökyıldız: “Çocukların öldürüldüğü hiçbir dava haklı değildir.”

Danilo Zanna: “Masum insanların hayatlarını kaybetmeleri kabul edilemez. Savaşa hayır diyoruz.”

Mehmet Esen: “O zaman dost ve düşman sessizleşti. Yalnız analar ağladı. Her iki yanda.”

Bu zulüm bir an önce son bulsun





Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet de bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi:

“Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz!