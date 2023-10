Hamas'ın serbest bıraktığı Amerikalı anne ve kızın Gazze'den çıkarılışının görüntüleri bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.



Diplomatik kaynaklar buunun rehinelerin serbest bırakılması için bir başlangıç olduğunu iddia ederken, Katar mevcut krizi hafifletmek ve tüm rehinelerin serbest bırakılması sağlamak için İsrail ve Hamas'la diyaloğunu sürdüreceğini söyledi.





