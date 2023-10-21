HAMAS AMERİKALI 2 REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI

Amerikalı bir anne ve kızı, dün gece Hamas tarafından serbest bırakılan ilk rehineler oldu. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, iki Amerikalı rehinenin insani nedenlerle serbest bırakıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Katar'ın çabalarına yanıt olarak hem insani nedenlerle hem de Biden ve yönetiminin "faşist" iddialarının yanlışlığını Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak için, bir anne ve kızı olmak üzere iki Amerikalı rehineyi serbest bıraktık" ifadeleri kullanıldı.



59 yalındaki Judith Raanan ve 18 yaşındaki kızı Natalie,Refah sınır kapısından Mısır'a nakledildi ve burada İsrail güvenlik güçleri tarafından karşılandı.