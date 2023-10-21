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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyanın konuştuğu görüntüler, rehineler böyle serbest bırakıldı! Beyaz Saray Biden'dan sonra yine geri adım attı

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyanın konuştuğu görüntüler, rehineler böyle serbest bırakıldı Beyaz Saray Bidendan sonra yine geri adım attı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 08:44

İsrail Hamas savaşında çatışmalar devam ederken, İsrail güçlerinin bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti. Hamas dün ilk kez 2 rehineyi serbest bırakırken, Biden'ın İsrail'in kara saldırısı ile ilgili gazetecilere verdiği cevap Beyaz Saray'ın yine geri adım atmasına neden oldu. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının saat 10.00'da açılacağı bilgisini aldık" ifadeleri kullanıldı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İSRAİL'DEN ÜRDÜN VE MISIR'DAKİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: DERHAL TERK EDİN

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Mısır ve Ürdün'deki İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede ayrılmalarını istedi.Times of Israel'de yer alan habere göre hükümet İsrail'e yönelik protestoların kötüleşmesini bekliyor.

HAMAS: İSRAİL SALDIRGANLIĞI DURURSA REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK
HAMAS: İSRAİL SALDIRGANLIĞI DURURSA REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK

Hamas'ın siyasi bürosundan Mohammad Nazzal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırganlığını durdurması halinde Hamas'ın sivilleri serbest bırakacağını açıkladı.

İSRAİL BASKIN DÜZENLEYİP PANKART ASTI

İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey isimlerinden Salih el Aruri'nin evine baskın düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Aroura köyündeki evin kapısına pankart asan İsrail ordusu "Burası Salih el-Arouri'nin eviydi ve şimdi İsrail istihbaratının karargahıdır." notunu düştü.

REFAH SINIR KAPISI SAAT 10:00'DA AÇILACAK

İsrail'in ABD Büyükelçiliği Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10:00'da açılacağının bilgisini aldıklarını duyurdu. Büyükelçilik geçiş kapısının ne kadar süre açık kalacağının bilinmediğini belirtti.

KARA SALDIRISI ERTELENECEK Mİ? BİDEN EVET DEDİ, BEYAZ SARAY YİNE GERİ ADIM ATTI
KARA SALDIRISI ERTELENECEK Mİ BİDEN EVET DEDİ, BEYAZ SARAY YİNE GERİ ADIM ATTI

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li rehinelerin serbest bırakılmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısını daha fazla rehine çıkana kadar ertelemesi gerekip gerekmediğini soran bir muhabirin sorusuna 'evet' şeklinde cevap verdi.

Ancak Beyaz Saray yine geri adım attı ve Biden'ın uzakta olduğu için soruyu duymadığını ve bu nedenle 'evet' dediğini açıkladı.

Beyaz Saray'ın yalanlamasına rağmen, Biden'ın sözleri İsrail medyasında 'kara saldırısını erteleyin' şeklinde yankılandı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER

Hamas'ın serbest bıraktığı Amerikalı anne ve kızın Gazze'den çıkarılışının görüntüleri bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Diplomatik kaynaklar buunun rehinelerin serbest bırakılması için bir başlangıç olduğunu iddia ederken, Katar mevcut krizi hafifletmek ve tüm rehinelerin serbest bırakılması sağlamak için İsrail ve Hamas'la diyaloğunu sürdüreceğini söyledi.

KAHİRE BARIŞ ZİRVESİ BUGÜN

Bugün 10.00'da başlaması planlanan Kahire Barış Zirvesi birçok ülkeden dışişleri bakanlarının yanı sıra çok sayıda Arap ve Avrupalı devlet başkanını bir araya getirecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri amaçlarının gerilimi azaltmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olduğunu duyurdu. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. ABD ve İsrail'den katılım beklenmiyor.

İSRAİL SABAH SAATLERİNDE SALDIRDI: 30 CAN KAYBI
İSRAİL SABAH SAATLERİNDE SALDIRDI: 30 CAN KAYBI

Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah erken saatlerde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

YARDIMLAR FİLİSTİN'E HALA ULAŞMADI

AP haber ajansına konuşan Mısırlı bir yetkili, bugün erken saatlerde insani yardım taşıyan iki kamyonun Gazze sınırının Mısır tarafına girdiğini ancak henüz kuşatma altındaki Filistin bölgesine geçmediğini aktardı.

LÜBNAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMADA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail medyası Lübnan sınırındaki tanksavar füzesi ateşi sonucu bir İsrail askerinin öldüğünü ve üç askerin de yaralandığını duyurdu.

HAMAS AMERİKALI 2 REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI
HAMAS AMERİKALI 2 REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI

Amerikalı bir anne ve kızı, dün gece Hamas tarafından serbest bırakılan ilk rehineler oldu. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, iki Amerikalı rehinenin insani nedenlerle serbest bırakıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Katar'ın çabalarına yanıt olarak hem insani nedenlerle hem de Biden ve yönetiminin "faşist" iddialarının yanlışlığını Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak için, bir anne ve kızı olmak üzere iki Amerikalı rehineyi serbest bıraktık" ifadeleri kullanıldı.

59 yalındaki Judith Raanan ve 18 yaşındaki kızı Natalie,Refah sınır kapısından Mısır'a nakledildi ve burada İsrail güvenlik güçleri tarafından karşılandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİSRAİL'DEN ÜRDÜN VE MISIR'DAKİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: DERHAL TERK EDİN
timelineHAMAS: İSRAİL SALDIRGANLIĞI DURURSA REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK
timelineİSRAİL BASKIN DÜZENLEYİP PANKART ASTI
timelineREFAH SINIR KAPISI SAAT 10:00'DA AÇILACAK
timelineKARA SALDIRISI ERTELENECEK Mİ? BİDEN EVET DEDİ, BEYAZ SARAY YİNE GERİ ADIM ATTI
timelineDÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER
timelineKAHİRE BARIŞ ZİRVESİ BUGÜN
timelineİSRAİL SABAH SAATLERİNDE SALDIRDI: 30 CAN KAYBI
timelineYARDIMLAR FİLİSTİN'E HALA ULAŞMADI
timelineLÜBNAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMADA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
timelineHAMAS AMERİKALI 2 REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI
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#İsrail#Hamas#Gazze

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