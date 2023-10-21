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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Mısır ve Ürdün'deki İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede ayrılmalarını istedi.Times of Israel'de yer alan habere göre hükümet İsrail'e yönelik protestoların kötüleşmesini bekliyor.
Hamas'ın siyasi bürosundan Mohammad Nazzal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırganlığını durdurması halinde Hamas'ın sivilleri serbest bırakacağını açıkladı.
İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey isimlerinden Salih el Aruri'nin evine baskın düzenledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Aroura köyündeki evin kapısına pankart asan İsrail ordusu "Burası Salih el-Arouri'nin eviydi ve şimdi İsrail istihbaratının karargahıdır." notunu düştü.
#عاجل— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 21, 2023
قوات الاحتلااال تحول منزل منزل الشيخ صالح العاروري، في قرية عارورة شمال غرب رام الله، لثكنة عسكرية، وتضع لافتة عليه. pic.twitter.com/z4OfrGCLZM
İsrail'in ABD Büyükelçiliği Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10:00'da açılacağının bilgisini aldıklarını duyurdu. Büyükelçilik geçiş kapısının ne kadar süre açık kalacağının bilinmediğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li rehinelerin serbest bırakılmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısını daha fazla rehine çıkana kadar ertelemesi gerekip gerekmediğini soran bir muhabirin sorusuna 'evet' şeklinde cevap verdi.
Ancak Beyaz Saray yine geri adım attı ve Biden'ın uzakta olduğu için soruyu duymadığını ve bu nedenle 'evet' dediğini açıkladı.
Beyaz Saray'ın yalanlamasına rağmen, Biden'ın sözleri İsrail medyasında 'kara saldırısını erteleyin' şeklinde yankılandı.
Hamas'ın serbest bıraktığı Amerikalı anne ve kızın Gazze'den çıkarılışının görüntüleri bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Diplomatik kaynaklar buunun rehinelerin serbest bırakılması için bir başlangıç olduğunu iddia ederken, Katar mevcut krizi hafifletmek ve tüm rehinelerin serbest bırakılması sağlamak için İsrail ve Hamas'la diyaloğunu sürdüreceğini söyledi.
#BREAKING | JUST IN: LIVE VIDEO OF THE TWO AMERICAN HOSTAGES RELEASED BY HAMAS#Gaza #Israel #غزة #فلسطين pic.twitter.com/WU0JjVSoy2— Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 21, 2023
Bugün 10.00'da başlaması planlanan Kahire Barış Zirvesi birçok ülkeden dışişleri bakanlarının yanı sıra çok sayıda Arap ve Avrupalı devlet başkanını bir araya getirecek.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri amaçlarının gerilimi azaltmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olduğunu duyurdu. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. ABD ve İsrail'den katılım beklenmiyor.
Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah erken saatlerde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
AP haber ajansına konuşan Mısırlı bir yetkili, bugün erken saatlerde insani yardım taşıyan iki kamyonun Gazze sınırının Mısır tarafına girdiğini ancak henüz kuşatma altındaki Filistin bölgesine geçmediğini aktardı.
İsrail medyası Lübnan sınırındaki tanksavar füzesi ateşi sonucu bir İsrail askerinin öldüğünü ve üç askerin de yaralandığını duyurdu.
Amerikalı bir anne ve kızı, dün gece Hamas tarafından serbest bırakılan ilk rehineler oldu. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, iki Amerikalı rehinenin insani nedenlerle serbest bırakıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Katar'ın çabalarına yanıt olarak hem insani nedenlerle hem de Biden ve yönetiminin "faşist" iddialarının yanlışlığını Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak için, bir anne ve kızı olmak üzere iki Amerikalı rehineyi serbest bıraktık" ifadeleri kullanıldı.
59 yalındaki Judith Raanan ve 18 yaşındaki kızı Natalie,Refah sınır kapısından Mısır'a nakledildi ve burada İsrail güvenlik güçleri tarafından karşılandı.