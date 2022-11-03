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AK Parti’den 4 partiye başörtüsü ziyaretleri

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#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ#Başörtüsü
AK Parti’den 4 partiye başörtüsü ziyaretleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anayasa değişikliği için Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. Dün saat 15.00’te MHP, 15.30’da CHP, 16.30’da HDP ve 17.00’de İYİ Parti’ye giden AK Parti heyeti, muhalefetin görüşünü aldı.

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Bozdağ, MHP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada “Partilerle istişare ediyoruz, teklif götürmüyoruz. İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz, bu görüşler çerçevesinde teklifin son halini vereceğiz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da ziyaretin ardından, “AK Parti’nin hazırladığı anayasa değişiklik önerisinin içinde olmayacağımızı söyledik. Teklifi de gördükten sonra değerlendireceğiz” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, “Referandum konusunda HDP olarak bu konudaki tutumumuz hukuktan yanadır. Uluslararası sözleşmelerden yana olur” diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da “Konuyu Sayın Genel Başkanımız ve partimizin kurullarına götüreceğiz” dedi.

CHP’DEN BAŞÖRTÜLÜ VEKİL MESAJI

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CHP’den, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Sıkıysa önümüzdeki seçimlerde başörtülü adaylar koy” restine yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Biz milletvekili belirlemesinde insanların yaşam tarzıyla, etnik, inanç aidiyetleriyle meşgul olmuyoruz. Bir kadın arkadaşımız bu konuda partinin aradığı kriterlere ve seçim bölgesinde vatandaşların güvenine mazhar olmuşsa başörtüsünün engel anlamında bizim için önemi yoktur. Zaten genel başkanımızın başörtülü danışmanı var. Parti Meclisi’nde kurultayımızca seçilmiş, başörtüsüyle hayatını sürdüren arkadaşımız var. CHP, başörtüsü meselesiyle ilgili samimiyetini Türkiye’ye ispat etmiştir. Kanun teklifimiz de bunun göstergesidir.”

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#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ#Başörtüsü

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