AK Parti’de seçime hazırlık başladı... O toplantıda ne konuşuldu?

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün yapılan olağanüstü toplantının ana gündem maddesi 2023 seçim hazırlıkları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Nasıl bir içerik olsun? Yöntem ne olsun? Ne düşünüyorsunuz?” diyerek sözü kurmaylarına bıraktı. Katılanlara 5’er dakikalık süre verildi. AK Parti kurmaylarının, ekonomi ve adalette yaşanan gelişmelerle ilgili yeni söylemler oluşturulması gerektiği önerilerini dile getirdiği öğrenildi.

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Ayrıca, milletvekilleri adayları konusunda bazı kriterlerin oluşturulması gerektiği belirtildi. Bazı kurmaylar listelerde yeni isimlere yer verilmesi gerektiğini, eski ve bazı ‘yorulan’ isimlerin listelerde olmaması gerektiğini kaydetti.

MİLLETVEKİLİ KRİTERLERİ

AK Parti kurmayları, “Zor bir seçim olacak. Bu yüzden seçim sürecine doğru yapacaklarımızın tartışmasını yaptık. AK Parti yol haritasını belirleyecek. 2023 seçimlerine nasıl hazırlanırız? Seçim beyannamesi işin belkemiğini oluşturuyor”dediler.

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Toplantıda bazı AK Parti kurmaylarının seçim beyannamesinde, 2002 kuruluş ilkelerinin dikkate alınması önerisinde bulunduğu belirtildi. Bazı kurmayların ise öneriye “O dönem ile bu dönem arasında çok fark var” diyerek olumsuz baktıkları öğrenildi. Toplantıda, bazı kurmayların konuya ‘hazırlıksız’ olduklarını ifade etmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herkesin bir çalışma yapması talimatını verdiği aktarıldı.