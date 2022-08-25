Bilim kurgu gerçek oldu... Mikro İHA'lar cephede

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Norveç ve İngiltere, Ukrayna’nın bağımsızlık gününde Kiev yönetimine anlamlı bir hediye vererek, Rus mevzilerini avucunun içi gibi görmelerini ve nokta vuruşu yapmalarını sağlayacak mikro insansız hava aracı (İHA) “Black Hornet” (Siyah Eşekarısı) sevkıyatını başlatıyor.

12 SANTİMETRE

Sadece 12 santimetre çapında helikopter tarzında üretilen mikro İHA bilimkurgu filmleri sahnelerini aratmıyor. Askeri hava aracı sadece 30 gram ağırlığına rağmen 2 kilometre menzilde yaklaşık 30 dakika havada kalarak düşman hakkında can alıcı istihbarat topluyor.

Sessiz ve gece görüş kameralarına sahip küresel konumlama (GPS) sistemiyle donatılmış minik dron, düşman mevzilerini tespit ve ardından ağır silahlarla yok edilmesini sağlayacak. Ukrayna’ya bu son model mikro hava araçlarından 9.2 milyon dolarlık sevkıyat yapılması planlanıyor.

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HASSAS TESPİT

Askeri havacılıkta teknoloji harikası sayılan minyatür “Black Hornet” merkezi Norveç’te bulunan Prox Dynamics şirketi tarafından 2013 yılından bu yana geliştirilerek üretiliyor. Gözle fark edilmesi dahi zor olan bu mikro helikopter günümüzde ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, Almanya, Norveç ve Türk silahlı kuvvetlerinde yakın temas istihbarat aracı olarak kullanılıyor. Ukrayna’daki askeri uzmanlara göre yakında cephe hattında devreye girecek minyatür “Black Hornet” İHA araçları Rusların kullandığı ağır silahların konumu santimetreye kadar tespit edilmesinde kullanılacak. Ardından yine ABD ve Fransa tarafından sağlanan GPS sistemli 155 milimetrelik obüs toplarıyla nokta atışıyla imha edileceği dile getiriliyor.

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ŞOYGU: SİVİLLERE ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Ukrayna dün 31. bağımsızlık yıldönümünü kutlarken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından operasyonun gidişatıyla ilgili açıklama yapıldı. Ukrayna’nın genelde doğu ve güneyinde bulunan cephelerde son bir aydır korunan statükoyu değerlendiren Şoygu, “Ordumuzun Ukrayna’da yürüttüğü askeri harekâtın durduğu gibi yanıltıcı bir izlenim ortaya çıkmış olabilir. Cephe hattında bulunmaya devam eden sivilleri düşünerek operasyonları planlıyoruz. Sivil can kaybını en aza indirmeye özen gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

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ALMANYA VE ABD’DEN KİEV’E YENİ ASKERİ YARDIM

Savaşın altıncı ayı geride kalırken, Berlin ve Washington’dan Kiev’e yeni askeri yardım yapılacağı açıklandı. Alman hükümeti, Ukrayna’ya gelecek yıl için 500 milyon Euro değerinde silah gönderme kararı aldı. Ancak yardıma Federal Meclis Bütçe Komisyonu’nun onay vermesi gerekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna’ya daha kapsamlı silah sevkıyatı yapılacağını açıkladı. Scholz’un Kanada gezisi sırasında bir hükümet sözcüsü iddiaları doğruladı. Buna göre Almanya Ukrayna’ya 3 adet Iris-T füze sistemi ve bir düzine zırhlı kurtarma aracı daha teslim edecek. Ayrıca 20 adet füze rampası, hassas mühimmat ve dron savunma ekipmanı da gönderilecek. Öte yandan ABD’de Biden yönetimi de, Ukrayna’ya yönelik 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklanacağını duyurdu.