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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a tepki: Vahim bir hatadır

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#AK Parti#Ankara#Fransa
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Macrona tepki: Vahim bir hatadır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 12:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle sayın Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir.
Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır.

'VAHİM BİR HATADIR'

Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle sayın Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır.

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Macron’un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır.

Macron, bu tutumu ile NATO’nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir.

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