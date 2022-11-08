Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' mesajı: İtiraz gelmezse süresi uzayacak

Haberin Devamı

Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:



KRİTİK BİR TOPLANTI



İsveç Başbakanının ziyaret sırasında NATO üyeliği için bir gelişme olur mu?



"Ankara’daki toplantı somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. İsveç Hükümeti zaten tüm açıklamaları ile bu yönde adım atacağını söylüyor. Daha önce Üçlü Muhtıranın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın ilk toplantısı Helsinki’de düzenlenmişti. Şimdi de Daimi Ortak Mekanizma Stokholm’de toplanacak. Bir önceki hükümet seçim öncesinde bu toplantıyı Stokholm’de yapmaya cesaret edemedi, o yüzden Finlandiya’da olmuştu. Şimdi Stokholm’de olacak. Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, 3’lü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak.



Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz.



Mısır’la normalleşme süreci: Mısır ile normalleşme süreci bizim istediğimiz düzeyde hızlı değil ama bu bizden kaynaklanmıyor."



KOORDİNE EDİYORUZ



Tahıl Koridoru Anlaşması: "Çok yoğun bir temas trafiği var dikkat ederseniz. Rusya anlaşmaya döndükten sonra da yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü. Ben de, yine BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla temas ettim. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştüm. Keza, Hollanda Dışişleri Bakanıyla da bir görüşme yaptım. Hollanda özellikle gübre ihracatında önemli bir ülke. Bu arada BM Genel Sekreterinin de bazı temasları var. Genel Sekreter, Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kalkması için görüşmelerde bulunuyor. Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya’nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak,onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz."



Bunun gerçekleşmesi için İstanbul’da tekrar bir anlaşma imzalanması mı gerek?



"İstanbul Anlaşmasının süresi dört ay. Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak. Tekrar bir anlaşmaya gerek yok. Rus gübresinin ihracatı, varılan mutabakatın bir parçası. Rusların bu taleplerinin karşılanmadığına ilişkin bazı endişeleri var. Şimdi bu tereddütleri ortadan kaldırmak için diplomasi işliyor."



BAZI YASAKLAR VAR

Yunanistan Orta Makedonya Bölge Başkanı Tzitzikostas’ın Türkiye girmeden geri dönmesi

"Burada kastın olmadığı açık. Teknik bir sorundan dolayı Yunan vatandaşının ülkemize girişi gecikti. Bu teknik sorunun giderilmesinin ardından Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verildi."

Bazı Türk yetkililere Yunanistan’a giriş izni verilmemesi

"İzmir’deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan’ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan’a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz."

OLUMLU BULUYORUZ

Arap Ligi Zirvesi’nde uzun bir aradan sonra Türkiye’ye kınama çıkmaması

"Türkiye’ye yönelik iki tane sürekli kabul edilen karar vardı. İlk defa uzun bir aradan sonra bu iki metin kabul edilmediği gibi bildiride de Türkiye’ye herhangi bir atıfta bulunulmadı. Bunun sebebi, Mısır ve Körfez ülkeleri dahil bazı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin normalleşmeye başlaması. Bizim kaldı ki Mısır ile bir mutabakatımız var. Yani ilişkiler normalleşirken uluslararası platformlarda birbirimize karşı gelmeyeceğiz. Ayrıca, Arap Ligi Zirvesi kararlarını, Filistin davası gibi ortak davamızın birlikte savunulması bakımdan da olumlu buluyoruz.”



Haberin Devamı