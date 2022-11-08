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Bakan Bilgin'den asgari ücret, EYT ve taşeron işçi açıklaması

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#Bakan Bilgin#Sözleşmeli Çalışan#EYT
Bakan Bilginden asgari ücret, EYT ve taşeron işçi açıklaması
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 12:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 500 bin sözleşmeli çalışanın kadroya alınmasıyla ilgili talepleri değerlendirdiklerini kaydederek, kamu kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin çalışma hayatındaki başlıklarla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, özetle şunları söyledi:

(Sözleşmelilere kadro)Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır.

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(Geçici işçi, taşeron, EYT) Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz.

(Asgari ücret) Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız. Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır.”

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#Bakan Bilgin#Sözleşmeli Çalışan#EYT

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