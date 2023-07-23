×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#ADANA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 14:18

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Saldırgan kısa sürede yakalandı, olay her yönüyle araştırılıyor. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz.' dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açılamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

Saldırgan kısa sürede yakalandı, olay her yönüyle araştırılıyor.

HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz.

İlgili haberHÜDA PAR saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktıHÜDA PAR saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#ADANA