AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açılamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

Saldırgan kısa sürede yakalandı, olay her yönüyle araştırılıyor.

HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz.