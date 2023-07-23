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HÜDA PAR saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#HÜDA PAR#Adana#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 09:23

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırıda il başkanı Salih Demir yaralandı , il sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti. Görüntülerde, Demir ve Pişgin'in saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı ve daha sonra dışarı çıkan Demir'e saldırganın tekrar saldırdığı anlar yer alıyor.

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Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen A.S. (72), mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pişgin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

HÜDA PAR saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, saldırı anı partinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HÜDA PAR saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

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Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, Demir ve Pişgin'in saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı ve daha sonra dışarı çıkan Demir'e saldırganın tekrar saldırdığı anlar yer alıyor.

HÜDA PAR saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

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#HÜDA PAR#Adana#Saldırı