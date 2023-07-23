HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırının faili tutuklandı

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Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin’i öldürmüştü.

Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. Bu arada hayatını kaybeden Pişgin toprağa verilirken, il başkanının ise tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor.

OLAY SONRASI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin’in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.

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Öte yandan, il başkanı Demir’in ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.