Bıçaklı saldırıda öldürülen HÜDA PAR il sekreteri Sacit Pişgin toprağa verildi

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir (62) ile il sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı. Demir ile Pişgin'in, kanlar içerisinde il binasından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir ile Pişgin'i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Pişgin, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli A.S.'yi gözaltına aldı.

YAPICIOĞLU, PARTİLİLERLE BULUŞTU

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, olayın yaşandığı il binasına geldi. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle buluşan Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır; bilemiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa, tüm yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

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'UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ'

Seçim öncesinde de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Seçimlerden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim ofisine bombalı saldırı düzenlendi. Standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi; belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi. Kime yapılırsa yapılsın, bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor."

Toplum için çabalamaya devam edeceklerini ifade eden Yapıcıoğlu, "Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah bizi ne meşru dairenin dışına çıkarabileceksiniz ne gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir" dedi.

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PİŞGİN'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Pişgin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak önce parti binası önüne, ardından da Buruk Mezarlığı'na götürüldü. AK Parti Sözcüsü ve Adana milletvekili Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Valisi Süleyman Elban, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile binlerce partilinin katıldığı cenaze namazının ardından Pişgin, dualar eşliğinde toprağa verildi.

ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Cenazenin ardından Çelik, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir'i ziyaret etti. Çelik, Demir'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Olaydan kısa süre sonra saldırgan yakalandı ve savcılığa sevk edildi. Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz arkasında birileri varsa, hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir. Siyaset kurumuna karşı her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Böylesine vahşi bir saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına, taziyelerimizi iletiyoruz" diye konuştu