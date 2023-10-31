AK Parti Sözcüsü Çelik'ten mülteci kampını vuran İsrail'e tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir.

İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz.



En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır.



'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 31, 2023

EN AZ 100 ÖLÜ VAR

İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurmuş, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.