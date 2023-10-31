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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten mülteci kampını vuran İsrail'e tepki

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#Ömer Çelik#Gazze#Mülteci Kampı
AK Parti Sözcüsü Çelikten mülteci kampını vuran İsraile tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 18:32

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçleri tarafından Cibaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıyı kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır." ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir.

EN AZ 100 ÖLÜ VAR

İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurmuş, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Ömer Çelik#Gazze#Mülteci Kampı

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