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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail'den gece operasyonu: Kaçırılan asker kurtarıldı! Tansiyon zirve yaptı... İsrail'den çok sert İran açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrailden gece operasyonu: Kaçırılan asker kurtarıldı Tansiyon zirve yaptı... İsrailden çok sert İran açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 08:19

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'in BM elçisinin sözleri tansiyonu zirveye çıkardı. İran'ı hedef alan elçi 'Ayetullah rejimi Nazi rejimidir' dedi. Hamas tarafından kaçırılan İsrail askeri gece operasyonu ile kurtarıldı. Gazze'yi hedef almayı sürdüren İsrail'in savaşın başından beri 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

HAMAS'TAN KARA OPERASYONU AÇIKLAMASI
HAMASTAN KARA OPERASYONU AÇIKLAMASI

Hamas, kara saldırısı genişlerken İsrail askerleriyle Gazze'nin derinliklerinde çatışmalar yaşandığını bildirdi. Hamas, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeybatısındaki İsrail tanklarını füzelerle hedef aldığını duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e ait bir Merkava tankının vurulduğu anları sosyal medyadan paylaştı.


İSRAİL'İN GAZZE PLANI: TANKLARLA İKİYE BÖLMEK


İsrail, son günlerde Gazze'deki kara operasyonlarını genişleterek Gazze Şehri'ne iki yönden ilerleyerek, tankların şeridi ikiye bölmek amacıyla ana kuzey-güney yolunda olduğu bildirildi.

İSRAİL HAMAS LİDERİNİN EVİNİ VURDU

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da üst düzey Hamas liderinin evini hedef aldı. konuşan kaynaklar, Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar İsrail güçlerinin, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin ailesinin evinin vurulduğunu açıkladı.

GAZZE'DE 26 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail-Hamas savaşında şu ana kadar 31 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 26 gazeteci, İsrail'de dört gazeteci öldürüldü.

İSRAİL YARDIM KAMYONU SAYISINI AÇIKLADI

İsrail, pazartesi günü Gazze'ye 39 kamyon yardımın girdiğini ve savaşın başlangıcından bu yana toplam yardım miktarının 171'e çıktığını söyledi.

SERBEST BIRAKILAN REHİNE ABD'YE DÖNDÜ

Serbest bırakılan Hamas rehinesi Natalie Raanan Chicago'daki evine döndü. İsrail'in Chicago Başkonsolosu, Judith ile birlikte Hamas'ın serbest bıraktığı Amerikalı kadın Natalie Raanan'ın şehirdeki evine döndüğünü söyledi.

GAZZE'YE 18 BİN TON BOMBA ATILDI
GAZZEYE 18 BİN TON BOMBA ATILDI

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN BM ELÇİSİNDEN ÇOK SERT İRAN AÇIKLAMASI
İSRAİLİN BM ELÇİSİNDEN ÇOK SERT İRAN AÇIKLAMASI

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve heyeti, BM Güvenlik Konseyi toplantısında 'Bir Daha Asla' mesajını taşıyan sarı Davut Yıldızı taktı. Erdan, 'Auschwitz'de Yahudi bebekler yakıldığında dünya sessizdi ve bugün Be'eri'de ve güneydeki kasabalarda Yahudi bebekler Nazi Hamas tarafından yakıldı ve dünya yeniden sessizliğe büründü' dedi.


İran'ı Nazi rejimine benzeten Büyükelçi 'Ancak Hamas'ın lideri İsmail Haniye Adolf Hitler değil. Führer değil. Dünyayı yönetmek isteyen bu ölüm tarikatının lideri değil. Bu rolü İran'ın dini lideri oynuyor. kana susamış Ayetullah Hamaney. Hitler'in Üçüncü Reich'ı kıtalara yayılan bin yıllık bir imparatorluk yaratmak istiyordu, tıpkı Hamaney'in bölgeyi ve ötesini kapsayan radikal Şii hegemonyasını tasavvur ettiği gibi. Ayetullah rejimi zamanımızın Nazi rejimidir ve ordusu Hamas'ı da içermektedir. Filistin İslami Cihadı, Hizbullah, Husiler, Devrim Muhafızları ve diğer cihatçılar 'Sieg Heil!' diye bağırmak yerine bu radikal Nazi İslamcılar şöyle bağırıyorlar: "İsrail'e ölüm! Amerika'ya ölüm! İngiltere'ye ölüm!' ifadelerini kullandı.

İSRAİL: HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDUK

İsrail, hava kuvvetlerinin 'Hizbullah'ın altyapısını' vurduğunu açıkladı. İsrail ve Hizbullah güçleri haftalardır sınır bölgesinde düşük yoğunluklu bir çatışmanın içerisinde.

İSRAİLLİ REHİN ASKER KURTARILDI
İSRAİLLİ REHİN ASKER KURTARILDI

IDF, 7 Ekim'de rehin alınan kadın askeri kurtardı. İsrail Savunma Kuvvetleri ve Shin Bet güvenlik servisi, bir gece operasyonuyla İsrail askeri Er Ori Megidish'i Gazze'den kurtardı. Ordu, Gazze'de Hamas tarafından 239 rehinenin tutulduğunun doğrulandığını söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHAMAS'TAN KARA OPERASYONU AÇIKLAMASI
timelineİSRAİL HAMAS LİDERİNİN EVİNİ VURDU
timelineGAZZE'DE 26 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
timelineİSRAİL YARDIM KAMYONU SAYISINI AÇIKLADI
timelineSERBEST BIRAKILAN REHİNE ABD'YE DÖNDÜ
timelineGAZZE'YE 18 BİN TON BOMBA ATILDI
timelineİSRAİL'İN BM ELÇİSİNDEN ÇOK SERT İRAN AÇIKLAMASI
timelineİSRAİL: HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDUK
timelineİSRAİLLİ REHİN ASKER KURTARILDI
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

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