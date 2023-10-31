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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hamas, kara saldırısı genişlerken İsrail askerleriyle Gazze'nin derinliklerinde çatışmalar yaşandığını bildirdi. Hamas, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeybatısındaki İsrail tanklarını füzelerle hedef aldığını duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e ait bir Merkava tankının vurulduğu anları sosyal medyadan paylaştı.
İSRAİL'İN GAZZE PLANI: TANKLARLA İKİYE BÖLMEK
İsrail, son günlerde Gazze'deki kara operasyonlarını genişleterek Gazze Şehri'ne iki yönden ilerleyerek, tankların şeridi ikiye bölmek amacıyla ana kuzey-güney yolunda olduğu bildirildi.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da üst düzey Hamas liderinin evini hedef aldı. konuşan kaynaklar, Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar İsrail güçlerinin, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin ailesinin evinin vurulduğunu açıkladı.
Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail-Hamas savaşında şu ana kadar 31 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 26 gazeteci, İsrail'de dört gazeteci öldürüldü.
İsrail, pazartesi günü Gazze'ye 39 kamyon yardımın girdiğini ve savaşın başlangıcından bu yana toplam yardım miktarının 171'e çıktığını söyledi.
Serbest bırakılan Hamas rehinesi Natalie Raanan Chicago'daki evine döndü. İsrail'in Chicago Başkonsolosu, Judith ile birlikte Hamas'ın serbest bıraktığı Amerikalı kadın Natalie Raanan'ın şehirdeki evine döndüğünü söyledi.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.
İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve heyeti, BM Güvenlik Konseyi toplantısında 'Bir Daha Asla' mesajını taşıyan sarı Davut Yıldızı taktı. Erdan, 'Auschwitz'de Yahudi bebekler yakıldığında dünya sessizdi ve bugün Be'eri'de ve güneydeki kasabalarda Yahudi bebekler Nazi Hamas tarafından yakıldı ve dünya yeniden sessizliğe büründü' dedi.
İran'ı Nazi rejimine benzeten Büyükelçi 'Ancak Hamas'ın lideri İsmail Haniye Adolf Hitler değil. Führer değil. Dünyayı yönetmek isteyen bu ölüm tarikatının lideri değil. Bu rolü İran'ın dini lideri oynuyor. kana susamış Ayetullah Hamaney. Hitler'in Üçüncü Reich'ı kıtalara yayılan bin yıllık bir imparatorluk yaratmak istiyordu, tıpkı Hamaney'in bölgeyi ve ötesini kapsayan radikal Şii hegemonyasını tasavvur ettiği gibi. Ayetullah rejimi zamanımızın Nazi rejimidir ve ordusu Hamas'ı da içermektedir. Filistin İslami Cihadı, Hizbullah, Husiler, Devrim Muhafızları ve diğer cihatçılar 'Sieg Heil!' diye bağırmak yerine bu radikal Nazi İslamcılar şöyle bağırıyorlar: "İsrail'e ölüm! Amerika'ya ölüm! İngiltere'ye ölüm!' ifadelerini kullandı.
İsrail, hava kuvvetlerinin 'Hizbullah'ın altyapısını' vurduğunu açıkladı. İsrail ve Hizbullah güçleri haftalardır sınır bölgesinde düşük yoğunluklu bir çatışmanın içerisinde.
IDF, 7 Ekim'de rehin alınan kadın askeri kurtardı. İsrail Savunma Kuvvetleri ve Shin Bet güvenlik servisi, bir gece operasyonuyla İsrail askeri Er Ori Megidish'i Gazze'den kurtardı. Ordu, Gazze'de Hamas tarafından 239 rehinenin tutulduğunun doğrulandığını söyledi.