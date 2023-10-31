İSRAİL'İN BM ELÇİSİNDEN ÇOK SERT İRAN AÇIKLAMASI

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve heyeti, BM Güvenlik Konseyi toplantısında 'Bir Daha Asla' mesajını taşıyan sarı Davut Yıldızı taktı. Erdan, 'Auschwitz'de Yahudi bebekler yakıldığında dünya sessizdi ve bugün Be'eri'de ve güneydeki kasabalarda Yahudi bebekler Nazi Hamas tarafından yakıldı ve dünya yeniden sessizliğe büründü' dedi.





İran'ı Nazi rejimine benzeten Büyükelçi 'Ancak Hamas'ın lideri İsmail Haniye Adolf Hitler değil. Führer değil. Dünyayı yönetmek isteyen bu ölüm tarikatının lideri değil. Bu rolü İran'ın dini lideri oynuyor. kana susamış Ayetullah Hamaney. Hitler'in Üçüncü Reich'ı kıtalara yayılan bin yıllık bir imparatorluk yaratmak istiyordu, tıpkı Hamaney'in bölgeyi ve ötesini kapsayan radikal Şii hegemonyasını tasavvur ettiği gibi. Ayetullah rejimi zamanımızın Nazi rejimidir ve ordusu Hamas'ı da içermektedir. Filistin İslami Cihadı, Hizbullah, Husiler, Devrim Muhafızları ve diğer cihatçılar 'Sieg Heil!' diye bağırmak yerine bu radikal Nazi İslamcılar şöyle bağırıyorlar: "İsrail'e ölüm! Amerika'ya ölüm! İngiltere'ye ölüm!' ifadelerini kullandı.