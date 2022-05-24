AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki yağıyor! 'İç kaos oluşturmak istiyor'

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki iddialarına AK Parti'den art arda tepkiler geldi.



ÇELİK: KILIÇDAROĞLU İÇ KAOS OLUŞTURMAK İSTİYOR



"AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:



Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Dış politikada ne zaman adım atsak, Kılıçdaroğlu devrede. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.



"HANİ BELGE AÇIKLAYACAKTI"



Kılıçdaroğlu hani belge açıklayacaktı? Koskoca partilileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlar zaten kanunlar çerçevesinde olan şeyler. Yurt dışında, öğrencilerle ilgili faaliyetler var. O ülkelerin açık kaynaklarından, muhtemel FETÖ'cüler almıştır. Bunlara gizli belge diye vermiştir. Bu da arkasına önüne bakmadan daha önce olduğu gibi bu duruma düşmüştür.

Haberin Devamı

"AİLEYE SALDIRIYA KARŞI BİZİM VERECEĞİMİZ TEPKİYİ TAHMİN EDEMEZ"



Bugün bir tek kaçma planı açıklamıştır. Kılıçdaroğlu, bir kez daha sandığın iradesinden kaçan bir zihniter olduğunu, bir kere daha gerçeklerden, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aile kavramına gösterilmesi gereken gerçeklerden kaçmıştır. Bütün bunlara cevap veririz, hukuki hakkımızı koruruz. Herkesin ailesi özeldir. Aile üzerinden siyaset yapmaya devam ettikçe hiç ummadığı kadar sert cevap verilir. Eğer siyaseti bu şekil sertleştiriyorsa, aileye saldırıya karşı bizim vereceğimiz tepkiyi tahmin edemez. Burada açık kurumlar üzerinden ölümü göze alan Cumhurbaşkanı'na iftira atarak kaçmak demek, ahlaksızlıktır. Bundan sonra da bize 'niye bu dili kullanıyorsunuz, kutuplaştırıyorsunuz' demesinler. Biz bunun cevabını vermezsek işimizi yapmamış, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz.



"HİÇ KİMSE SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEMEZ"



Hukuki arkadaşlarımız bunları inceliyorlar. Diyor ki "Vakıf kurduruyorlar, neden ABD. ABD'ye kaçmak istiyorlar" diyor. FETÖ'cüler sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden inanılmaz derecede rahatsız oluyorlar. Buradaki kod budur. "Niçin bunları kurduruyorsunuz" diyor. Buradaki soru şudur: Vatandaşlarımıza sahip çıkan yapılardan FETÖ'nün rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu kurumlardan Kılıçdaroğlu, kim ve kimler adına rahatsız olmaktadır? Biz demokratik adap içerisinde, hukuk dairesinde bu mücadeleyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Öğrencilere sahip çıkan vakıfları terör örgütü gibi kimse gösteremez.



KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI



Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulundu.



"KILIÇDAROĞLU'NUN BEYANLARI İFTİRA KAMPANYASIDIR"

Haberin Devamı

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı'nda yaptığı "Kaçacaklar" iddiasına ilişkin de tepki göstermişti. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz" derken şu ifadeleri kullanmıştı:



* Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp 'belge bilgi açıklayacağım' dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir.



* Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.