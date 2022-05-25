BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Ciddiye alınabilir bir iddia değil

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Saat 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" dediği videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayımlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Destici, "Şehitler verdiğimiz ve yeni harekat planlarının yapıldığı bugün, milletin %53 oyuyla seçilmiş Büyük Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanının yurtdışına (hele ki ABD’ye) kaçma planları yaptığının Kılıçdaroğlu tarafından söylenmesi kabul edilebilir ve ciddiye alınabilir bir iddia değildir.” dedi.



Destici, "Demokratik olarak iktidarı değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz’da darbeci hainlerle başaramadıklarını, aldıkları talimatla başaracaklarını mı zannediyorlar? Gezi’de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, kardeşi kardeşe düşüremediniz, düşüremeyeceksiniz. Buna geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.