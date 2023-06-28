İsveç'in skandal 'Kur'an yakma eylemi' kararına Türkiye'den peş peşe tepki

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İsveç'te alınan skandal Kuran yakma eylemi kararı sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Bakan ve siyasilerin sosyal medyadan paylaştıkları tepki mesajları şu şekilde oldu:

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN:

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!

İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.

Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

İsveç polisinin Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin vermesi skandaldır.

Din ve vicdan özgürlüğü en temel insan hakkıdır. İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz.

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Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsade edilmesi özellikle müslümanlar için, içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır.

Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin müttefiki olmak isteyen İsveç’in yetkili makamları; özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli gerekli tedbirleri almalıdır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL

İsveç polisinin, Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesi, ifade özgürlüğü değil, inanan insanların kutsalına saldırıdır.

Hangi dinden olursa olsun, insanların değerlerine, kutsallarına saldırı kabul edilemez.

Özellikle mübarek bayramda verilen bu sözde izin ve Yüce Kitabımıza yönelik bu menfur saldırı, bir provokasyondan öte hadsizliktir, alçaklıktır. Unutulmasın ki nefret ve İslam düşmanlığı herkese zarar verir.

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İsveç makamlarını kutsal değerlere saygılı olmaya ve aklıselim davranmaya davet ediyorum.