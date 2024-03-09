AK Parti Şanlıurfa mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje ve yatırımda rakibimiz yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Abide Kavşağı bölgesindeki alanda yapılan mitingde kalabalığa hitap eden Erdoğan, konuşmasına Şanlıurfalılara bugüne kadar kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek başladı. Erdoğan, "Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız bugün yine bir başka güzel. Şanlıurfalılar, Fransızları bu topraklardan kovarak Şanlı unvanını aldı. Bugün de sizlerin şahsi hırslarıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum" dedi.

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"SİYASİ RAKİP TANIMIYORUZ"

AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetini benimsediklerini ve bu konuda rakip tanımadıklarını belirten Erdoğan, "Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Biz; vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yıllık, iktidarda 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? Biz ne Şanlıurfa'da ne başka bir yerde milletimize asla yalan söylemedik, insanları kandırmaya çalışmadık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik, yapamayacağımızı da ağzımıza almadık. Bir dönem ülkemiz siyasetine damga vuran 'onlar ne veriyorsa 5 fazlası benden' zihniyetinin hesapsız, kitapsız, riyakar tarzı nedeniyle milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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"ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR"

Miting alanına gelince emniyetten rakam istediğini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyetten rakamı aldım. Şu anda alanda 70 bin kişi var. Zaten Şanlıurfa'ya bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin millete vaat ettiklerini yapamayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. En son 2019 seçimlerinde bunu acı şekilde tekrar yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Çünkü mesele söz vermek değil, verdiğini yerine getirmektir. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir. Açık net ifade etmek isterim; ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz" diye konuştu.

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"GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI ŞANLIURFA'YA YAKIŞIRDI"

Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını da hatırlatan Erdoğan, "7 Nisan'a hazır mısınız. 7 Nisan'da Fenerbahçe Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışırdı. Şanlıurfa'nın şanına yakışır. Türkiye yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, daha güvenli ve müreffeh gelecek için mücadele sözü veriyoruz. Seçimlerde emanet edeceğimiz belediye başkanlarını bu anlayışla belirledik" dedi.

"GÖLGEMİZDE YÜRÜYÜP, BİZE ÇELME TAKMAYA ÇALIŞANLAR İSTİSMARDA SINIR TANIMIYOR"

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Sadece hizmeti düşündüklerini ve hakikat böyle iken gölgelerinde yürüyenlerin kendilerine seçim kaybettirmek için ortada dolaşmalarına rıza göstermeyeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Gölgemizde yürüyüp, bize çelme takmaya çalışanlar istismarda sınır tanımıyorlar. Rabbim hepsini ıslah etsin. Şanlıurfa'nın enaniyet gösterisine değil, esere, hizmete, yatırıma ihtiyacı var. Bu hususlarda daha fazlasını, iyisini, mükemmelini yapmak için söz veren varsa eyvallah, çıksın ortaya yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım. Projeyi, yatırımı bir kenara bıraktım ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında izleyeceği, strateji ve politikaları olan varsa gelsin boş ölçüşelim. Devir, kavga, çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemize sürdüreceğiz. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz. Aksine safları sıkılaştıracağız, kusurları büyüten, farklılıkları derinleştiren değil, kardeşliği yüceltenlerden olacağız. Böyle derdi olmayana kulak vermeyin, vakit harcamayın, oy da vermeyin. Şanlıurfalıların böyle boş işlere zaten eyvallahı olmaz. Biz Şanlıurfa'ya, Şanlıurfalılara güveniyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken, birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yıllık süreçte Şanlıurfa'ya 330 milyar TL tutarında kamu yatırım yapıldığını da belirterek, "Yine yapacağız, AK Parti'ye bu yakışır" dedi.

Şanlıurfa'ya yapılan hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 5 yıllık süreçte kentin simgesi olan Göbeklitepe'yi 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine de dikkat çekerek, şehre bölgedeki çalışmaları koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı kurulacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Şanlıurfa Büyükşehir ve 13 ilçe belediye başkan adayını sahneye çağırarak vatandaşlardan destek istedi.