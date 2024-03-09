Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Nazi canisi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın başkan, İlim Yayma Vakfı'nın kıymetli üyeleri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakfımızın saygıdeğer yöneticilerine bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. Tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız.

Daha fazla gencimize ulaşacağız. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. Nitelikli evlatlarımızı teşvik edeceğiz.

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"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM POLİTİKASI UYGULUYOR"

İslam dünyası olarak bir Ramazan-ı Şerif'i daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Pazarı Pazartesiye bağlayan gece ilk sahurumuza kalkacak inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde ciddi insani dramların yaşandığı bir dönemde karşılıyoruz.

Özellikle 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir terör devleti olan İsrail, batılı güçlerin sınırsız askeri ve diplomatik desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır. Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit olduk. 72 bin Filistinli ise yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşim yerleri harabeye döndü. Gıda almak için sıra bekleyen üst masumların dahi öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

"NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN NAZİ CANİSİ"

Kur'an-ı Kerim'de canlı örneklerini bugün Gazzeli kardeşlerimize bomba yağdıran alçaklardan birebir görüyoruz. Öyle manzaralara şahit olduk ki içinde en küçük bir insanlık kırıntısı olan birisinin uluslararası hukuka, asgari düzeyde de saygı gösteren bir devletin bunları yapabilmesi mümkün değildir. Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir.

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Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk. Yardımlarımız 40 bin tonu buldu. 3 bin tonluk yardım taşıyan bir gemi daha yarın ulaşacak.

Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik.

"15 SENE ÖNCE 'ONE MİNUTE' DEDİK, BUGÜN DE AYNI YERDEYİZ"

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır.

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Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

21 yıl önce ABD'ye ilk yaptığım ziyarette bana Hamas'ı sordular, terör örgütü dediler. Hayır Hamas bir terör örgütü değil tam aksine direniş örgütü demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi bize kalkıp da kimse Hamas için terör örgütü ifadesini kullandıramaz.