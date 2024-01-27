AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor... Erdoğan: İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yapıyorum

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:

ALİAĞA - SERKAN ACAR (MHP adayı)

BALÇOVA - EROL EROĞLU

BAYINDIR - UĞUR DEMİREZEN

BAYRAKLI - BİLAL KIRKPINAR

BERGAMA - SADIK DOĞRUER

BEYDAĞ - HÜSEYİN AY

BORNOVA - CEVDET ÇAYIR

BUCA - ADNAN ÖZTEKİN

ÇEŞME - ESAT TANIK (MHP adayı)

ÇİĞLİ - MURAT GÖKÇEKAYA

DİKİLİ - SEMA AKINCI (MHP adayı)

FOÇA - TANER ACAR (MHP adayı)

GAZİEMİR - DENİZ DOĞAN

GÜZELBAHÇE - GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU

KARABAĞLAR - MEHMET SADIK TUNÇ

KARABURUN - EYÜP KAYKAÇ

KARŞIYAKA - İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU

KEMALPAŞA - GALİP ATAR

KINIK - SAMİ MOLLA AHMET

KİRAZ - SALİHA ÖZÇINAR KUTLU

KONAK - CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

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"BİZİM ADAYLARIMIZIN GÖZÜ BAŞKA KOLTUKLARDA DEĞİL"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları açıklamadan önce yaptığı açıklamalarından satır başları:

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Sözlerime başlarken sabah yaşadığımız merkezi Menderes açıkları olan 5,1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Diğer şehirlerimizde de genel başkan yardımcılarımız ilçe adaylarımızın tanıtım törenlerine iştirak ediyor, amacımız aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmaktır.

Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum.

"ŞOVLA, ALGIYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPARAK ŞEHİRLERİMİZİN YILLARINI HEBA ETME DEVRİ SONA ERMİŞTİR"

Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyaseti ile yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir.

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Hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi temel altyapılarıyla donattık. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım.

Merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz, ulaşımıyla, suyuyla, çevresiyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine yanıt verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim.

Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz.

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Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?

Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası da esasen yeniden bu toprakları işgal, bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır. Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri de aynı projenin bir başka yüzüdür. Kimi zaman vesayetin ayak oyunlarıyla, kimi zaman darbeyle, kimi zaman siyasi ve sosyal kaos girişimleriyle, kimi zaman terörle bu ülkenin en güzel yılları heba edildi. Bu kirli oyunu kuranların gayesi Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine, kalkınmasına, zenginleşmesine mani olarak yeniden bölgesel ve küresel aktör haline gelmesini engellemektir. Emperyalist güçler bu sinsi oyuna içeriden destek verecek figüranları, taraftarları, maşaları daima buldular.

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Kalkınma hamlemizi, her alanda başlattığımız yatırım seferberliğini hiç aksatmadan yürüttük. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun taşlarını da döşedik.

"İZMİR 'GERÇEK BELEDİYECİLİKTEN' YANA OY KULLANACAK"

Tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Seçimlerin tamamında alnımızın akıyla sandıktan 1. olarak çıkmayı başardık. 18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız.

İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum.

İSRAİL'E GAZZE ÇAĞRISI

Uluslararası Adalet Divanının dün aldığı karar dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek, saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.

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Bu şehre aşkla hizmet edenler İzmirlidir. İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Haliç böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat başa geldi, Haliç yine eski hale geldi. Şu güzelim Körfezi kokutup sonra kimyasal maddeyle o kokuyu bastıranların bu şehre verebilecekleri hiçbir şey yoktur.

İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz. Bunlar da darbecilikle övünmekten, ecdada ve insanımızın değerine küfür etmek kadar rezillik var.

Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, partimizin her kategorisinde İzmir'e hizmet etmiş kardeşimizdir.