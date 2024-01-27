Son dakika... Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için oy pusulası belirlendi.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) 31 Mart seçimleri için kura çekimi yapıldı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz.
Yenilik Partisi, daha önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kuraya 35 parti katılacaktır.
PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ BELLİ OLDU
İşte kura çekimine göre siyasi partilerin pusuladaki sıralaması:
AK Parti - 1
İYİ Parti - 2
Sol Parti - 3
Büyük Birlik Partisi - 4
Memleket Partisi - 5
Anavatan Partisi - 6
Demokratik Sol Parti (DSP) - 7
Yeniden Refah Partisi - 8
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 9
Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 10
Anadolu Birliği Partisi - 11
Zafer Partisi - 12
Halkın Kurtuluş Partisi - 13
Türkiye Komünist Hareketi - 14
Bağımsız Türkiye Partisi - 15
Gelecek Partisi - 16
Yeni Türkiye Partisi - 17
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 18
Emek Partisi - 19
Hüda-Par - 20
Hak ve Özgürlükler Partisi - 21
Ocak Partisi - 22
Adalet Birlik Partisi - 23
Demokrat Parti - 24
Güç Birliği Partisi - 25
Millet Partisi - 26
Milli Yol Partisi - 27
Adalet Partisi - 28
Genç Parti - 29
Aydınlık Demokrasi Partisi - 30
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 31
Türkiye ve İşçi Partisi (TİP) - 32
Saadet Partisi - 34
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti) - 33
Vatan Partisi - 35