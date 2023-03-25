Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Danimarka’da yaşanan olaylara kınama

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Danimarka#Kınama
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Danimarka’da yaşanan olaylara kınama
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 21:34

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek Ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye’den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir. Bu ırkçı, İslam ve insanlık düşmanlarına seyirci kalan ülkelerin yöneticileri aslında kendi geleceklerini karartıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar İstikbal İslam’ındır” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanlığından Danimarkaya çok sert tepki: Hiçbir şekilde kabul etmiyoruzDışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya çok sert tepki: 'Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#Danimarka#Kınama

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD